Великоросс Новые заводы и цеха

В Тульской области открыта II очередь производственного комплекса «Высокомолекулярные полимеры»

© tularegion.ru

21 ноября на флагманском заводе Группы компаний «Полипласт Новомосковск» состоялась торжественная церемония открытия II очереди производственного комплекса «Высокомолекулярные полимеры». Запуск первой очереди состоялся в 2024 году.

Производство высокомолекулярных термостабильных полимеров станет одним из самых современных в Российской Федерации. Мощность нового комплекса — 130 тыс. тонн продукции в год.

Общий объем инвестиций в проект — 20 млрд рублей, создано 700 новых рабочих мест.

Ключевая особенность проекта — технология получения основы полимера, разработанная в научном центре компании «Полипласт», которая по своим потребительским свойствам не имеет аналогов на российском рынке.

Комплекс полностью автоматизирован и отвечает международным стандартам качества.

Технология, разработанная в научном центре компании «Полипласт», открывает новые возможности для развития российской промышленности, обеспечивая производство востребованного и конкурентоспособного продукта с высокими потребительскими свойствами.

Успешная реализация масштабных инвестиционных проектов при поддержке Минпромторга России позволяет компании «Полипласт» устанавливать высокие стандарты качества и инноваций в химической отрасли, обеспечивая широкий спектр продукции для различных секторов промышленности на внутреннем и мировом рынках.

Источник: tularegion.ru

