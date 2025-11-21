В Тульской области открыта II очередь производственного комплекса «Высокомолекулярные полимеры»
21 ноября на флагманском заводе Группы компаний «Полипласт Новомосковск» состоялась торжественная церемония открытия II очереди производственного комплекса «Высокомолекулярные полимеры». Запуск первой очереди состоялся в 2024 году.
Производство высокомолекулярных термостабильных полимеров станет одним из самых современных в Российской Федерации. Мощность нового комплекса — 130 тыс. тонн продукции в год.
Общий объем инвестиций в проект — 20 млрд рублей, создано 700 новых рабочих мест.
Ключевая особенность проекта — технология получения основы полимера, разработанная в научном центре компании «Полипласт», которая по своим потребительским свойствам не имеет аналогов на российском рынке.
Комплекс полностью автоматизирован и отвечает международным стандартам качества.
Технология, разработанная в научном центре компании «Полипласт», открывает новые возможности для развития российской промышленности, обеспечивая производство востребованного и конкурентоспособного продукта с высокими потребительскими свойствами.
Успешная реализация масштабных инвестиционных проектов при поддержке Минпромторга России позволяет компании «Полипласт» устанавливать высокие стандарты качества и инноваций в химической отрасли, обеспечивая широкий спектр продукции для различных секторов промышленности на внутреннем и мировом рынках.
