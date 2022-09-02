В Башкирии запустили новый завод железобетонных конструкций

© sterlegrad.ru

В республике состоялось открытие нового завода МЖБК. Предприятие расположено в Благовещенске и является резидентом ТОСЭР.

Открытие объекта в Благовещенске состоялось 31 августа. Сейчас республика активно занимается развитием дорожной инфраструктуры и возведением мостов, поэтому продукция нового завода позволит только ускорить темпы работ.На базе нового предприятия было создано 260 рабочих мест.

В дальнейшем завод планируется расширить до кластера по изготовлению сборных железобетонных конструкций для дорожного строительства и возведения мостов.Как сообщил директор АО «Благовещенский завод МЖБК» Дмитрий Исаев, в предприятие было вложено 305 млн рублей. Сейчас на заводе работают 256 человек, средняя заработная плата которых 62 тыс рублей. За первое полугодие выручка предприятия составила 721 млн рублей. Производительность завода на данный момент составляет 180 балок для мостов в месяц. Помимо этого, предприятием выпускается высокопрочный бетон.