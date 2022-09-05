Приборы учета электроэнергии МИЛУР получили подтверждение российского происхождения

В августе 2022 г. на четыре модели «Милур 107S» интеллектуального счетчика электроэнергии получено официальное заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719.

Приборы учета внесены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Три модели шкафного исполнения для МКД «Милур 107S.22-PRZ-1L-DT», «Милур 107S.22-GR-1L-DT» и «Милур 107S.22-Z-1L-DT» в самом компактом корпусе и одна модель «Милур 107S.22-GZ-3-DT» для размещения на опоре в частном секторе и СНТ прошли экспертизу и получили заключение Минпромторга сроком на 3 года.

В соответствии с федеральным законом № 522-ФЗ устанавливаемые в России счетчики электрической энергии должны иметь подтвержденное российское происхождение и соответствовать ПП РФ 878 и ПП 719. Вся номенклатурная линейка интеллектуальных электросчетчиков «МИЛУР» соответствует техническим требованиям, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890, а также отвечает отраслевым стандартам ПАО «Россети».

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ООО «Милур ИС» (дочернее предприятие АО «ПКК Миландр») является разработчиком и производителем современных интеллектуальных приборов учета электрической энергии (ИПУ э/э), в состав которых входит отечественная микроэлектронная компонентная база.

ИПУ э/э «МИЛУР» осуществляют учет электроэнергии как автономно, так и в составе автоматизированных систем удаленного мониторинга качества и количества потребляемой электрической энергии в многоквартирных и частных домах, на объектах муниципальной собственности и промышленных предприятий.

В настоящее время крупносерийные поставки приборов учета «МИЛУР» для развертывания на их основе современных автоматизированных систем учета электрической энергии осуществляются в различные регионы Российской Федерации.