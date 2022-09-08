Открыто движение по заключительному отрезку ЕКАД

Екатеринбург. 8 сентября. ИНТЕРФАКС — Третий, заключительный, участок южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в четверг введен в эксплуатацию, замкнув кольцевое автомобильное движение вокруг Екатеринбурга.

Общая протяженность южного полукольца составляет 35 км, он разбит на три пусковых комплекса. Первый был введен в эксплуатацию в 2015 году, второй — в 2018 году. Окончательный ввод третьего участка, как ранее сообщал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, планируется в 2023 году, до этого движение автомобилей по нему будет осуществляться в специальном режиме.

Строительство третьего участка южного полукольца, связывающего Полевской тракт с Челябинским (М-5) началось в 2019 году. Его длина составляет 11,4 км. Общая стоимость работ по контракту — 8,4 млрд рублей.

После завершения строительства южного обхода, начнутся работы по расширению и улучшению транспортной инфраструктуры северного обхода Екатеринбурга.

Как сообщалось, строительство ЕКАД началось в 1994 году. Общая протяженность автодороги составляет 94,38 км. Объект разбит на шесть участков, пять из которых (протяженностью 58,7 км) были введены в эксплуатацию в период с 1997 по 2011 годы. Завершение строительства южного полукольца ЕКАД позволило объединить в единый транспортный узел федеральные автодороги, связывающие Екатеринбург с городами Пермь, Тюмень, Челябинск, а также региональную дорогу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с выходом на Ханты-Мансийск. Завершение работ на автодороге выведет из городской черты 60-80 тыс. транзитных автомобилей в сутки.