В Иркутской области открылись новые детские сады
Новый детский сад «Боровичок» на 150 мест принял детей в Саянске. Его построили в микрорайоне Мирный в рамках национального проекта «Демография». На строительство направили около 200 миллионов рублей, из них около 190 миллионов — средства федерального бюджета
Двухэтажное здание детского сада с цокольным этажом состоит из четырех блоков. В зоне игровой территории размещены отдельные для каждой группы площадки с теневыми навесами.
В здании детского сада разместят шесть групп дошкольного возраста. Каждая групповая ячейка имеет дублирующий выход из здания непосредственно на территорию учреждения, который используется и как эвакуационный выход. Имеются музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский блок, компьютерный класс. Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием.
Саянск продолжает успешно развиваться. В прошлом году в городе открылась новая школа, а в совсем недавно кирпичный завод.
Ранее в 2022 году открылись детские сады в г. Тулун и Братском районе (не публиковались ранее).
Новый детский сад «Светлячок» на 40 мест в поселке Шумилова Братского района.
Новый детский сад «Карамелька» на 220 мест в городе Тулуне.
В 2022 году уже открылось пять новых детских садов. Ранее уже начали работать детский сад в микрорайоне Стрижи и Большереченский детский сад на 140 мест в Иркутском районе,
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