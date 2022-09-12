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Производство

«Росэлектроника» запустила производство промышленных чиллеров

 © ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил производство чиллеров для промышленного охлаждения. Оборудование предназначено для кондиционирования воздуха и обеспечения холодом сложных технологических процессов производства. Первый серийный образец установлен и введен в эксплуатацию на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.

Чиллеры PLUTON оснащены контроллерами, позволяющими удаленно отслеживать работу изделия. Регулирование контура осуществляется с помощью электронных расширительных вентилей, позволяющих оперативно и точно управлять производительностью установки, вследствие чего потребитель получает возможность увеличивать ее энергоэффективность. Помимо цифровых методов контроля, в состав установок входят манометры, обеспечивающие контроль за давлением.

Чиллеры оборудованы специальной защитой электрических частей основных компонентов, а также шумоглушащими панелями для защиты компрессоров от внешнего воздействия и попадания внутрь работающей установки животных и птиц.

Производство чиллеров PLUTON развернуто на НПП «Сигнал» (входит в Концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»).

"Обеспечение необходимого климата в промышленных помещениях напрямую влияет на качество выпускаемой продукции. Чиллеры PLUTON могут иметь различную модификацию в зависимости от требований заказчика и особенностей производственных процессов на предприятии. Изделия предназначены как для установки внутри помещения, так и снаружи. В конструкции учтены все современные требования по электробезопасности, уровню шума и экологии. В настоящее время специалисты НПП «Сигнал» готовят к отправке второй чиллер, изготовленный по заказу тульского НПО «Сплав», — рассказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.
Источник: https://ruselectronics.ru/news/2402...izvodstvo-promyshlennykh-chillerov/

«Росэлектроника», Чиллеры PLUTON
  • Нет аватара exVHM.ru
    12.09.2216:53:02

    В стране есть десятки фирм, выпускающих подобное оборудование на профессиональном уровне, но в Росэлектронике решили что они смогут сделать лучше… ну-ну )))

    Навскидку здесь же:

    сделаноунасточкару/blogs/146960/

    сделаноунасточкару/blogs/143874/

    сделаноунасточкару/blogs/75902/

    «Помимо цифровых методов контроля, в состав установок входят манометры, обеспечивающие контроль за давлением» — это восхитительно!

    Это прорыв, который мы ждали от Росэлектроники с момента объявления программы по импортозамещению.

    Как человек немного в теме — могу сказать что там в лучшем случае используются теплообменники, изготовленные в России. Еще стальные листы с прорезанными на станке лазерной резки надписями «Pluton».

    Отредактировано: exVHM.ru~17:34 12.09.22
    #1253637
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