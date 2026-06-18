Лето пришло на Ямал чётко по расписанию, с конца мая в регионе установилась жаркая погода. Больше всего повезло южным городам региона, снег здесь тает быстрее, а листья распускаются на несколько недель раньше, чем в центральных районах. Жители Ноябьска, Губкинского и Муравленко сразу же потянулись к водоёмам, благо, что за последние годы благоустроенных зон у воды появилось немало…

Фонтаны заработали на озере Безымянном в Ноябрьске.

Сразу несколько фонтанов появились в Ноябрьске, их запуск стал очередным этапом благоустройства популярной зоны отдыха у озера. Местные жители отмечают, что озеро Безымянное не перестаёт радовать глаз. Благоустроенная территория с каждым днём привлекает всё больше внимания горожан.

Благоустройство набережной «Город на воде» стало одним из ключевых проектов к юбилею города — строители привели в порядок более 28 гектаров. Новая территория превратилась в точку притяжения для молодёжного отдыха, семейных прогулок и отдыха у воды. Зона отдыха появилась благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и инициативе жителей.

Обновлённое пространство на берегу озера открылось в 2025 году, аккурат с наступлением зимы, поэтому насладиться и прочувствовать всю прелесть набережной горожане смогли лишь с наступлением лета.

Территория озера Безымянного сразу стала местом притяжения для жителей Ноябрьска. Не удивительно, что «Город на воде» на празднование Дня России превратился в интерактивную локацию с развлечениями, культурной и спортивной программой. Это мероприятие организаторы назвали «Летний хаб», и это название — в самую точку: жара, солнце, вода, фонтаны, живая музыка, уличный баскетбол, брейк дэнс, мыльные пузыри и прекрасное настроение. Горожане пришли сюда целыми семьями.

Гостей праздника развлекал диджей, местные вокалисты. Местные предприниматели организовали торговые точки, в которых предлагали купить напитки, выпечку, сладкую вату и многое другое. В одной из беседок расположилась творческая мастерская. Сотрудники сферы культуры провели мастер-классы для детей: юные горожане увлеченно рисовали, лепили на свежем воздухе.

Летний вечер на озере получился отличным, «Летний хаб» обещает стать традиционным городским праздником. Есть только одно «но»…

Правда, положительные моменты значительно перевешивают, а борьба с гнусом уже ведётся.

Новое мероприятие на Безымянном не за горами. 20 июня в 19:00 состоится открытый концерт в формате open air. У озера пройдёт рок-концерт «Вечерний маршрут», на сцене выступят группы «Диадогма», «OverSide», «Палладиум» и музыканты ноябрьского рок-клуба. Вход свободный.

Даже на уже открытых городских зонах отдыха постоянно проводятся работы по наполнению их новыми элементами. Этим летом в Ноябрьске на берегу озера Ханто открылся прокат сапбордов, байдарок и катамаранов.

В Ноябрьске на берегу озера Ханто заработал прокат сапбордов, байдарок и катамаранов. Владимир Солёный, начинающий предприниматель, давно занимается водными видами спорта и решил создать на Ханто современную площадку для активного и комфортного отдыха. Для запуска своего дела Владимир воспользовался муниципальными мерами поддержки, предусмотренными для начинающих бизнесменов. Предприниматель взял в аренду городское помещение под общепит в центре моржевания «Градусник».

После официального открытия у жителей Ноябрьска появилась возможность не только покататься по озеру на сапах, но и с комфортом перекусить после водных прогулок.

Прибрежная зона озера Ханто продолжает развиваться. Администрация города установила здесь общественный туалет, шезлонги, гамаки и лавки.

К концу сезона здесь установят 420-метров эстетичного деревянного ограждения с морским канатом и три просторные террасы для отдыха.

Центральная часть «Ноябрьск-парка» этим летом закрыта из-за четвёртого этапа реконструкции. К концу сезона крупнейший парк региона станет ещё лучше. Прогуляться горожанам всё-равно есть где, это и новые зоны отдыха у воды.

Но и уже давно известные свкеры, где в этом сезоне установили новые скамьи-шезлонги. Отдохнуть на таких одно удовольствие, тем более, что тёплая погода создала настоящее буйство красок. Тюльпаны, ландыши, сирень, акации, шиповник и многие другие растения цветут одновременно.

Набережная «Северная звезда» в Муравленко встечает первый летний сезон.

Муравленковский парк «МестоРождения» попал в очередной топ-5 лучших общественных пространств Ямала, благоустроенных по инициативе жителей. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» территория прошла три этапа реконструкции и стала любимым местом отдыха горожан.

Прошлым летом парк обрёл набережную«Северная звезда» — место, где забываешь о времени. Здесь можно побродить под созвездиями аллеи «Млечный путь», посидеть с удочкой у воды, поиграть в волейбол или просто устроиться в шезлонге с видом на озеро. Для тех, кто ищет уют, — кафе в виде чума с панорамной крышей, а для души — арт-пространство и закаты, от которых невозможно оторвать взгляд.

Парк «МестоРождения» стал главной фестивальной площадкой лета. День защиты детей и Сабантуй отмечают здесь, а впереди главный событие лета — фестиваль «Белые ночи».

На фестивале «Белые ночи» четыре древние стихии обретут форму и голос, чтобы стать отражением вашего внутреннего мира. Воздух: Искусство тишины. Для тех, кто ценит гармонию. Утро начнётся с йоги на траве под аккомпанемент поющих чаш. Никакой суеты — только вы, момент истины и умиротворяющая чайная церемония.

Вода: Энергия движения. Если душа жаждёт скорости, вас ждёт захватывающая гонка драконов и грация сапбордов. Почувствуйте, как адреналин заставляет сердце биться чаще.

Земля: Сила единения. Место силы для тех, кто ищет опору. Игры и грильфест подарят энергию единства, а в ремесленных мастерских вы создадите тёплое воспоминание об этом дне.

Огонь: Кульминация ночи. Для тех, кто готов зажечь. Рок-фестиваль «Ледоход» и концерт Rock Privet наполнят пространство светом и драйвом, пробудив самые яркие эмоции.

Найдите свою стихию 27 июня в парке «МестоРождения».

Лето на Севере короткое — все спешат успеть насладиться каждым тёплым днём.

В числе наиболее популярных пространств у жителей Губкинского — детские спортивные и игровые площадки, а также зеленые территории — парки, скверы и бульвары.

Детская школа искусств одна из главных достопримечательностей Губкинского. В 2020 году с восточной стороны школы благоустроили «Музыкальный сквер» с ручьём, мостиками, роялем и скульптурами музыкантов. Чуть позже перед школой обустроили светомузыкальный фонтан «Концертный».

В прошлом году к западу от школы благоустроили «Сквер Гармонии».

Новые скверы, фонтан, расположенный через дорогу «Никольский сквер» и следующие за ним парк «Юбилейный» и Площадь Воинской Славы сформировали огромную зону отдыха в самом центре города.

Пляж и набережная реки Пякупур ещё одна «горячая» точка, летом здесь буквально не протолкнуться.

На набережной уже открыли сезон пляжного волейбола. Первые в этом году соревнования собрали 16 команд: за звание сильнейших боролись 8 мужских и 8 женских дуэтов.

Лето в Губкинском продолжается, а городской пляж остаётся идеальным местом, чтобы отдохнуть и поиграть в волейбол. 7-9 августа в Губкинском состоится крупное событие для любителей мотоциклов и активного отдыха — байкфест «СоРОКет».

Мероприятие соберёт участников не только с Ямала, но и из других регионов России. Программа фестиваля включает насыщенную развлекательную и спортивную части: конкурсы, показательные выступления стантрайдеров, мотоджимхана, эндуро и даже полёты на воздушном шаре. Вечером гостей ждёт рок-концерт с участием популярных групп «Капучино» и DOGGER BAND (Губкинский), «Полярный экспресс» (Тарко-Сале), RUSH-N-ATTACK (Иркутск) и Артура Беркутова из Москвы. Разбить палатку участники смогут на открытой поляне, здесь же будет работать фуд-корт.

Посвящён фестиваль юбилею города, в этом году самому молодому городу Ямала исполняется 40 лет.

Четыре ямальских проекта благоустройства вошли в число лучших в России.

Площадь перед Домом культуры в Муравленко и парк «Молодежный» в Губкинском включены в Федеральный реестр лучших практик, реализованных в 2025 году. Летний парк Волновахи (подшефный Ямалу город) и этнокомплекс «Коми-деревня» в Лабытнанги стали лауреатами III Всероссийской парковой премии «Парки России».

В Муравленко была создана новая прогулочная зона с уютными беседками, мебелью и амфитеатром. Пространство активно используется для проведения городских мероприятий и ежедневного отдыха жителей. Проект благоустройства площади перед ДК изначально создавался с учётом пожеланий муравленковцев. Более трёх тысяч голосов — это серьёзная поддержка, которая обязывала сделать пространство максимально удобным. Сегодня видно, что оно востребовано и полюбилось горожанам.

В парке «Молодёжный» микрорайона Пурпе в Губкинском работы прошли на площади более 5,5 гектара. Было создано многофункциональное пространство, концептуально разделенное на 15 зон. На территории обустроены прогулочные маршруты, смонтирован теплый павильон «Чум» со стеклянными стенами, установлены игровые зоны, навес с качелями и зона отдыха с очагом. В этом году открылось кафе. Все элементы благоустройства парка были интегрированы в существующий природный ландшафт. В планах — установка корта с искусственным льдом для катания на коньках, что позволит использовать площадку круглый год.

В процессе работы над проектом парка спрашивали мнение самих жителей, что они хотели бы видеть здесь, чего им не хватает. Собрали больше двух тысяч предложений — это каждый пятый житель Пурпе. Кто-то хотел сохранить сказочную аллею, но сделать её современнее, кому-то не хватало места для молодёжи, а кто-то просил учесть доступность среды для детей с инвалидностью. В итоге парк стал своеобразным симбиозом лучших идей, есть самые разнообразные локации.

Летний парк города Волноваха стал лауреатом III Всероссийской парковой премии «Парки России», заняв первое место в номинации «Воссоединенные территории» в категории «Парк года». Территория благоустроена за два года силами ямальских строителей после победы на всероссийском конкурсе Минстроя России и получения федеральной поддержки. В подготовке проекта участвовали ямальские специалисты в сфере благоустройства окружного строительного ведомства, городов Лабытнанги и Губкинский.

В главном месте отдыха жителей Волновахи появились четыре детские площадки в форме круглых «островков». Создана воркаут-зона с 16 спортивными модулями и безопасным резиновым покрытием. На центральной аллее установлен круглый фонтан. В парке также оборудован амфитеатр с трибунами, зеркальный лабиринт в форме спирали, установлена система видеонаблюдения.

В концепцию обновления парка заложена идея сохранения исторической памяти. Кроме восстановления мемориала подвигу советских солдат, освободивших город в 1943 году, в нём установили памятник бойцам 91-го полка, погибшим при освобождении Волновахи в ходе специальной военной операции.

Этнографический комплекс «Коми-деревня» в Лабытнанги также стал лауреатом Всероссийской парковой премии «Парки в России», но уже в номинации «Историко-архитектурный музейный парк, усадьба». По итогам федерального отбора объект вошел в пятерку лучших в стране. Этнопарк расположен в исторически значимом месте — на берегу протоки Выл-Посл, где изначально возникло стойбище оленеводов, давшее начало будущему поселению и городу Лабытнанги. На территории площадью более пяти гектаров выстроен комфортный прогулочный маршрут, работает визит-центр, открыты для посещения тематические домики, где проводятся самые разные мероприятия, здесь также есть детские игровые комплексы, обустроена набережная.

Конкурс по отбору лучших региональных практик в сфере благоустройства Минстрой России проводит ежегодно с 2017 года. Главная цель — создание библиотеки лучших практик для обмена опытом и решениями в сфере благоустройства, реализуемых в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды». Суммарно за время существования реестра в него включено уже 26 проектов, реализованных на Ямале. В рамках премии «Парки России» ямальские проекты отмечены впервые.

В статье использованы фото из открытых источников.

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