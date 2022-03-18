На Ямале ведётся реконструкция автодороги «Сургут-Салехард»

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На Ямале наступило время большой дорожной стройки. Если раньше все силы были брошены на строительство участка от Надыма до Салехарда, то уже три сезонаподряд на Ямале ведутся работы по реконструкции и ремонту старых трасс. Ремонт и строительство дорог является приоритетным вопросом региона на ближайшие годы, так в 2020 году построено и отремонтировано 250 км. автодорог, в 2021 году работы велись более чем на 300 км. региональных дорог. Усилия приносят плоды, на юге Ямала работы уже завершены.

Трасса Сургут Салехард имеет длину 1341 км. По прямой было бы ближе, всего 674 км., но это совершенно необжитые территории.

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Участок трассы до Надыма был завершён ещё в начале 90-х годов, а до Салехарда совсем недавно. Когда-то о качестве дорог да юге Ямала слагали легенды, но годы берут своё. Если в предыдущие годы отдельные участки дороги ещё можно было подлатать, то несколько лет назад состояние главной ямальской трассы стало вовсе удручающим.

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Самое страшное впечатление производил на водителей участок между Коротчаево и Пуровском, уложить асфальт здесь не успели. Этот участок представлял собой более ста километров «бетонки», практически полностью состоящей из плит, пришедших в негодность многие годы назад.

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Работы кипят на различных участках на всём протяжении автодороги. Полностью обновить магистраль планируется к 2024 году. Финансирование реконструкции ведётся на средства регионального бюджета, национального проекта «Безопасные и качественные дороги», программы «Сотрудничество» и целевых федеральных субсидий.

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Масштабные работы на загородных трассах вблизи Ноябрьска велись три года, с окончанием сезона 2021 года дорожники рапортовали, что капитальный ремонт и реконструкция автодорог в районе Ноябрьска полностью завершён.

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Ремонт автомобильных дорог в районе Ноябрьска включал реконструкцию участка «Граница ЯНАО-пост ДПС «Карамовский» трассы «Сургут-Салехард» и «Подъезда к г.Ноябрьск». Осенью 2020 года дорожники объявили об окончании ремонта на трассе от границы Ямала до поста ДПС «Карамовский». Всего за два года дорожники выполнили капитальный ремонт протяженностью 23 км, в том числе реконструкцию двух мостов через ручей на 253 км. и через реку Пырын на 264 км. На этом участке в работе было задействовано 75 единиц спецтехники, заменено более 1600 дорожных плит основания и уложено 80 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

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Карамовский пост — главные ворота Ямала и самая важная точка для обеспечения безопасности в округе. Это единственный наземный способ попасть в ЯНАО на автомобиле, здесь от трассы «Сургут-Салехард» ответвляется дорога «Подъезд к г.Ноябрьск». Задача властей — оборудовать здесь современный пост. Концепция реконструкции будущего объекта уже представлена. Планируется реконструировать пост, оборудовать парковочные места, установить поточную систему весогабаритного контроля. В одном здании будут находиться полиция, Скорая помощь и Ямалспас. Для автомобилей служб оборудуют теплые гаражи. Также здесь появятся пункт СТО и гостиничный комплекс с кафе. Ожидается, что проект реализуют в ближайшие годы.

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Автодорога и Карамовский пост ДПС имеют стратегическое значение для региона. Они обеспечивают связь Ноябрьска с населёнными пунктами Пуровского района, месторождениями нефти и газа, выводят транспортные потоки в Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и европейскую часть страны. Среднесуточная интенсивность на участке составляет около 3 700 автомобилей в сутки.

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В 2021 году работы велись на финальных 8 км. дороги «Подъезда к г.Ноябрьск» от Карамовского поста ДПС до Ноябрьска. Рабочие обновили дорожное полотно, укрепили обочины, нанесли разметку, установили барьерные и перильные ограждения, отремонтировали 6 мостов.

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Фактически, участок дороги пересобрали заново, при этом проезд по ней не закрывался. Дорога выполняла свою основную функцию на протяжении всего срока проведения капитального ремонта.

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Капитальный ремонт дороги шёл в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» с 2019 года, общая протяжённость подъезда к городу Ноябрьск составляет более 37 километров.

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Теперь Ямал и Ноябрьск встречают своих жителей и гостей прекрасной автомобильной дорогой, соответствующей нормативным требованиям. В планах у Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» в 2022 году продолжить ремонт дороги «Сургут-Салехард"в районе Муравленко.

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В 2021 году работы выполнены на нескольких участках от Карамовского поста в сторону Муравленко и Губкинского, это почти 21 км. нового дорожного полотна.

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К ремонту автодороги подходят комплексно, работы ведутся не только на основной трассе, но и ёе ответвлениях в города и посёлки. Первым отремонтирован подъеезд к Ноябрьску, заканчиваются работы на подъезде к посёлку Ханымей.

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63 километра «дороги жизни» ремонтируют с 2017 года. Магистраль, что связывает поселок Ханымей с «большой землей», за 30 лет интенсивной эксплуатации и усадки грунта стала разрушаться, в 2014 году Ханымей столкнулся с реальной угрозой размыва автодороги. Несмотря на сравнительно небольшую интенсивность движения на участке, важность объекта заключается в том, что по своей сути он является единственным подъездом с усовершенствованным типом покрытия к поселку, по которому осуществляется круглогодичное сообщение с муниципальными образованиями.

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В 2021 году в Ханымее завершился капитальный ремонт моста через реку Чучу-Яха. Работы такого масштаба проходят впервые с момента постройки моста, на реконструкцию объекта из бюджета округа было выделено более 200 миллионов рублей.

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Большие изменения произойдут в скором времени на участке между Губкинским и Пурпе, здесь планируется устройство первой на Ямале четырёхполосной дороги с разделительной полосой протяжённостью 15,5 км.

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В настоящее время проектная документация реконструкции дороги проходит экологическою экспертизу и проверку на предмет соответствия нормативам.Губкинский — Пурпе один из самых загруженных участков дороги Сургут-Салехард — интенсивность движения здесь более 8 тыс. автомобилей в сутки.

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С 2022 года посёлок Пурпе присоединился к Губкинскому, став одним из городских микрорайонов, а значит среднесуточная интенсивность движения автомобилей здесь будет только возрастать. Четырёхполосная автомобильная дорога с разделительной полосой разгрузит транспортный поток, увеличит пропускную способность, что позволит повысить безопасность дорожного движения. Помимо увеличения числа полос движения планируется реконструкция 5 мостов и переустройство путепровода.

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На участке Пурпе-Пуровск в 2021 году в нормативное состояние были приведены 16 километров.

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Летом 2021 года в Пуровском районе открыли для проезда автомобилей новый путепровод на участке Пуровск-Коротчаево. Сотрудники ООО «Мостострой-11» возвели объект значительно раньше запланированного срока. На его возведении задействовали 100 человек и 30 единиц техники. Сооружение обеспечит бесперебойное движение транзитного транспорта через железнодорожные пути Пуровского завода по переработке конденсата, существенно сэкономит время водителей и сделает их путь безопасным. Ежедневно по путепроводу будут проезжать в среднем 4 тысячи водителей.

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Трассу Пуровск — Коротчаево, протяжённостью почти 117 км возвели ещё в начале 90-х годов прошлого века. Эта единственная автомобильная дорога, связывающая Ямал с «большой землей». Для многих жителей округа она же давно стала главным путем в отпуск. Но бетонные плиты со временем пришли в негодность, и дорога обрела статус одной из самых «убитых» в регионе и получила название «дороги смерти».

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На участке Пуровск-Коротчаево в 2021 году завершился капитальный ремонт на отрезке от 587 до 614 км, тут провели перекладку железобетонных плит и капитальный ремонт мостов. Плиты покрыли двумя слоями асфальтобетонного покрытия, установили новое барьерное ограждение и знаки, также укрепили обочины. Ещё на двух участках полностью заменено дорожное полотно с устройством верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, часть осталась в нижнем слое покрытия, работы продолжатся и в следующем строительном сезоне.

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В зимний период на трассе укладывают водопропускные трубы, укрепляют откосы и обочины.

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В планах на 2022 год подрядчик должен провести капитальный ремонт дороги Пуровск-Коротчаево на участке от 644 км до 652 км. длиной 8км. и участка с 614 по 644 км. длиной 29,9 км.

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Продолжается начатая в 2019 году работа по реконструкции дороги на участке Коротчаево-Новый Уренгой длиной 67 км., первые 22 км. привели в нормативное состояние в 2020 году.

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В строительном сезоне 2021 года ямальские дорожники привели в порядок ещё 23 км. дороги Коротчаево-Новый Уренгой.

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На дороге проводится спрямление участков, ведется переукладка плит и асфальтирование, проводится укрепление откосов и обочин. После снятия старого дорожного покрытия подрядчик демонтировал и заменил плиты с дефектами. Далее было уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, для которого понадобилось более 47 тысяч тонн смеси. Между слоями уложили армирующая геосетку.

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Также выполнены работы по строительству трёх новых мостов взамен старых, отслуживших свой срок. Произведена отсыпка 243 000 кубометров грунта, большая часть этого материала была израсходована на строительство двух спрямлений.

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Сейчас ведётся рекультивация территории старой дороги, которая потеряла свою актуальность с введением спрямлений в эксплуатацию. В сутки по этому 68-километровому участку проезжает более 6000 автомобилей.

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Для обеспечения потребностей в асфальте в Коротчаево Уренгойдорстрой смонтировал новый асфальтобетонный завод.

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В Надымском районе работы ведутся на участках Пангоды — Правохеттинский, Правохеттинский — Старый Надым, Старый Надым-Надым,ж.д. ст. Ныда — Пангоды.

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