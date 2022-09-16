Компания «ВегаГрупп» начала производить гибкие элементы для лазания «Сапфир»

© vegagroupp.ru

Детские площадки в России уже перестали быть чем-то скучным и серым. В стране строят целые города для малышей, причем прямо во дворах, а родителям остается завидовать своим наследникам — ведь в их детстве всей этой красоты не было.

Причем оснащение таких площадок также перестало быть импортным. В России работает немало компаний, которые выпускают оборудование индустрии для детства достойного качества, ни в чем не уступая импортным аналогам.

Компания «ВегаГрупп» как раз и является таким поставщиком, располагая собственным производством, базирующимся именно в России. Гибкие элементы для лазания «Сапфир», несмотря на название, являются настоящим алмазом каталога компании. Комплекс востребован и установлен во многих дворах российских городов.

На первый взгляд, в «Сапфире» мало необычного. Но стоит приглядеться и увидеть действительно сложную конструкцию, которая в то же время соответствует всем требованиям безопасности.

Вместимость этого комплекса — до трех человек. В «ВегаГрупп» рекомендуют его для времяпровождения детишками от 7 до 14 лет.

© vegagroupp.ru

Каркас «Сапфира» изготовлен из стальных труб диаметром 57 мм и толщиной стенки в 3,5 мм. Детали конструкции соединены пластиковыми шарами черного цвета с диаметром в 200 мм. У каждого «Сапфира» таких шаров 10 штук.

Можно много говорить о плюсах этого комплекса, с характеристиками которого можно ознакомиться на сайте. Но лучше всего дать поиграть на нем детишкам, которые точно будут в восторге.

© vegagroupp.ru