КамАЗ поставил в Башкирию 26 автобусов
В Уфе состоялась торжественная передача 26 автобусов НЕФАЗ в адрес ГУП «Башавтотранс». Это уже вторая, заключительная партия автобусов, досрочно поставленных «КАМАЗом» в рамках заключённого ранее контракта.
Напомним, первые 37 автобусов в рамках этого контракта были переданы 29 августа — раньше обозначенных в договоре сроков.
Новые автобусы будут курсировать по маршрутам, обслуживающим жителей микрорайонов Затон, Дема, Сипайлово, Инорс. Они заменят автобусы среднего класса на маршрутах № 30, 30к, 39, 57, 226. Увеличение количества автобусов предполагается также на маршрутах № 51/51а, 74, 69.
Переданные автобусы НЕФАЗ 5299-30-57 — это автобусы большого класса, работающие на экологичном и экономичном газомоторном топливе. Они оборудованы электронным табло, тахографом для водителя, кондиционером с режимом обогрева, а также USB-розетками, Wi-Fi. Вместимость салона — 92 человека.
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