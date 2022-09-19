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Транспорт и логистика

Тонар выпустил партию изотермических полуприцепов для перевозки опасных грузов

 © rosspetsmash.ru

Завод «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил партию изотермических полуприцепов Тонар R3-14 для перевозки опасных грузов категории EX/III.

Десять единиц этой техники были отгружены крупной международной транспортной компании.

Стандартная комплектация полуприцепа включает в себя:

  • Пластиковый инструментальный ящик — 2 шт. (справа и слева по ходу движения)
  • Фонари освещения кузова — защищенные решетками.
  • Выключатель света в кузове — снаружи, на передней стенке.
  • Концевые выключатели — на задних дверях, задействованные на сигнализацию открытия дверей, с выделенным каналом.
  • Элементы крепления груза — проушины, расположенные на полу и по каждому борту.
  • Кронштейн под огнетушитель — 6 кг — на внутренней стороне правой двери по ходу движения.
  • Раскладная табличка «Опасный груз» — на внешней стороне левой двери в нижней трети по ходу движения.
  • Рамки под таблицы международного образца обозначения опасного груза, расположенные на боковых стенках с внешней стороны в 1,5 м от заднего среза и в 1 м от нижнего среза борта. Размер 250×250 мм.
  • Опорные стойки — кофр под огнетушитель — 6 кг на левой стойке по ходу движения.
  • Заземления — в задней части рамы, цепочка с длиной касания земли не менее 200 мм.

Стояночный заземляющий стальной штырь длиной 300 мм на стальном тросе длиной 2000 мм.
Источник: https://rosspetsmash.ru/novosti-kom...epov-dlya-perevozki-opasnykh-gruzov

«Тонар», «Росспецмаш», Тонар R3-14
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