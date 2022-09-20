Краснокамский РМЗ налаживает поставки «зеленой» и складской техники
Краснокамский ремонтно-механический завод нарастил сбыт машин марки KRMZ Innovationтм и установок STL за эти 6 месяцев.
В финансовом плане показатели небольшие — всего на 4% больше в сравнение с этим же периодом предыдущего года. Зато расширилась территория сбыта — продукция отправляется за рубеж в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. В то же время отправка автомобильных прицепов «Экспедиция» сохранились в аналогичном формате. Но тут надо сказать, что в 2021 году случился прорыв поставок в Казахстан и Белоруссию. Тогда он возрос на 2/3. На данный момент идет переговорный процесс с посредниками для реализации автомобильных прицепов в Узбекистане.
Партнерство с этой страной началось в 2021 году. В конце зимы Краснокамский РМЗ поставил установки STL для обустройства складских помещений на заводе по упаковке минеральной воды CHORTOQ.
В Казахстан передали системы KRMZ Innovation по заготовлению кормов и обмотщики рулонов SPEEDWAY 120. Эти установки — базовые при воспроизведении ресурсосберегающих методов заготовки сена и других кормов. Он эффективен при заготовлении продовольствия на территориях, склонных к засухе.
Завод конкурирует с производителями из Китая и Турции. Своих клиентов он привлекает индивидуальным подходом к выполнению заказов.
Краснокамский РМЗ зарегистрировал товарный знак KRMZ Innovation
Краснокамский ремонтно-механический завод получил свидетельство о регистрации товарного знака KRMZ Innovation в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Предприятие использует наименование KRMZ Innovation для линейки кормозаготовительных машин собственного производства с конца 2019 года.
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