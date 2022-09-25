В Сербии запущено высокоскоростное движение на участке реконструированного «РЖД»

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В Сербии торжественно запущено скоростное железнодорожное сообщение между двумя крупнейшими городами страны. Поезд «Сокол» будет курсировать на участке Белград — Нови-Сад со скоростью 200 км/ч. Время поездки составит 36 минут.

Участок железной дороги, по которому будет курсировать «Сокол», реконструировала компания «РЖД Интернешнл». Участок Белград — Нови-Сад является частью международного железнодорожного пути, связывающего сербскую столицу с Будапештом. С запуском экспресса столица Венгрии станет для сербов ещё ближе.

© balkanist.ru

© balkanist.ru

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© balkanist.ru