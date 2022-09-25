Добавить статью
Лого Сделано у нас
Российские проекты за рубежом

В Сербии запущено высокоскоростное движение на участке реконструированного «РЖД»

 © balkanist.ru

В Сербии торжественно запущено скоростное железнодорожное сообщение между двумя крупнейшими городами страны. Поезд «Сокол» будет курсировать на участке Белград — Нови-Сад со скоростью 200 км/ч. Время поездки составит 36 минут.

Участок железной дороги, по которому будет курсировать «Сокол», реконструировала компания «РЖД Интернешнл». Участок Белград — Нови-Сад является частью международного железнодорожного пути, связывающего сербскую столицу с Будапештом. С запуском экспресса столица Венгрии станет для сербов ещё ближе.

 © balkanist.ru

 © balkanist.ru

 © static.piter.tv

 © balkanist.ru
Источник: https://balkanist.ru/prezident-serb...oezd-mezhdu-belgradom-i-novi-sadom/

РЖД, инфраструктура, строительство, Сербия
  • Нет аватара termometrix
    25.09.2217:12:41

    «Полет «Сокола» оценили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава правительства Сербии Ана Брнабич, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, министр транспорта, строительства и инфраструктуры Томислав Момирович и другие члены правительства Сербии, а также руководство Белграда."

    https://balkani...m-i-novi-sadom/

    #1253974
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,