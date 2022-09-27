Закончилась первая тематическая смена «Авангарда» в лагере «Орленок»
Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершилась первая тематическая смена «Авангард — моя траектория».
В закрытии смены приняла участие директор «Авангарда» Дарья Борисова. Поздравляя курсантов с окончанием обучения, она пожелала продолжить реализовывать себя и всегда следовать выбранной траектории. «И это — самое главное. Вы — первые, кто прошел эту смену. Отнеситесь к этому со всей серьезностью, не теряйте связь с „Авангардом“. Ваш опыт будет очень полезен для следующих смен. Все лучшее мы умножим на десять и положим в основу программы следующего года», — сказала она, добавив, что гордится не только курсантами, но и педагогами «Авангарда», отработавшими эту смену.
Участниками смены были 100 курсантов учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» из Москвы, Московской и Тульской областей.
В течение 21 дня школьники посещали образовательные мероприятия по пяти основным направлениям, соответствующим специальностям «военный медик», «военный связист», «войска специального назначения», военный журналист", «военный инженер».
Организаторами смены стали Всероссийский детский центр «Орлёнок» и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».
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