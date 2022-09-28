Один из крупнейших производителей специй в России приобрёл фотосепаратор «СиСорт»

Один из крупнейших производителей специй в России приобрёл фотосепаратор алтайской компании «СиСорт» для улучшения качества своего продукта. Прежде чем принять это решение, предприятие проверило аппарат SmartSort на 20 видах своих специей. Испытания показали, что применение фотосепаратора алтайской компании позволяет повысить категорию продукта, соответственно, его цена увеличивается в несколько раз.

Ранее фотосепараторы «СиСорт» применялись для сортировки специй, но это были единичные случаи на небольших производствах. Выпуск нового программного обеспечения для аппаратов, улучшивший качество сортировки на оборудовании SmartSort (СмартСорт), позволил предприятию начать сотрудничество с одним из крупнейших производителей специй в России (клиент попросил не называть компанию, так как считает использование фотосепараторов одним из своих технологических секретов).

"Для оценки экономического эффекта от внедрения технологии фотосепарации были проведены трёхдневные испытания на территории клиента. Компания «СиСорт» прислала своих специалистов и оборудование для теста. Испытания проводились более чем на 20-ти продуктах: перце зелёном, красном, чесноке, кориандре, дробленой корице, бадьяне и других. По многим позициям нам удалось добиться повышения качества до премиальной категории", — рассказал руководитель отдела продаж барнаульского подразделения «СиСорт» Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что специи — это высокомаржинальный продукт. Повышение категории позволяет увеличить цену партии в несколько раз.

«Заказавшая аппарат компания является крупным производителем. Большие объемы выпуска позволят уже в первые месяцы существенно заработать, используя фотосепаратор. Помимо SmartSort, предприятие заказало у нас транспортное оборудование и площадку для аппарата, по сути, „СиСорт“ предстоит смонтировать целую производственную линию на предприятии. Кстати, в последнее время отмечается увеличение спроса на комплексные заказы», — отмечает Бастрыкин.

У компаний большие планы по дальнейшему сотрудничеству, обсуждается внедрение технологий горизонтальной сортировки и приобретение лифтовых складов CUBER разработки «СиСорт».

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, также работают подразделения в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске.