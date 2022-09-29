В Волосовском районе Ленинградской области запустили производство рапсового масла и жмыха для кормов
28 сентября на Волосовском комбикормовом заводе в д. Захонье состоялось открытие новой производственной линии. Теперь предприятие будет выпускать жмых и рапсовое масло.
Строительство и подготовка производства заняли около 8 месяцев. Завод смонтировал линии маслоцеха и накопительные резервуары.
В месяц предприятие будет перерабатывать от 1,5 до 3 тыс. тонн сырья. Причём сырьё — собственное: как-то, которое завозят в регион, так и выращенное в Ленобласти.
Создано 16 новых рабочих мест.
В реализацию проекта было вложено около 120 млн рублей.
Жмых планируется добавлять в корм для кур, коров и свиней. Это более выгодный вариант, чем соя и подсолнух, который покупают за рубежом.
Отжимать масло будут методом двухступенчатого прессования. Данный метод максимально органически полезен и позволяет сохранить питательные свойства натурального продукта.
В прошлом 2021 году сборы рапса в Ленобласти составили 7,9 тыс. тонн (113% к 2020 году). А под урожай 2022 года посеяно 5,2 тыс. га (+67% к 2021 году). В общей сложности выращиванием рапса в регионе занимаются 10 хозяйств. Работают три завода по производству рапсового масла — в хозяйствах «Красногвардейский», «Гомонтово» и «Приневское».
Корм планируется поставлять и в другие регионы. В перспективе пищевое масло появится и на прилавках, а также будет поставляться в Китай.
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