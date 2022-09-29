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Новые заводы и цеха

Новомосковский «Азот» открыл цех по производству углекислоты

 © 1tulatv.ru

29 сентября состоялось открытие цеха по производству углекислоты в НАК «Азот» в Новомосковске Тульской области. Это позволит заместить импорт углекислоты, которая широко используется в пищевой промышленности.

Проектная мощность новой установки составляет 4 т/ч, а это 32 тысячи тонн продукции в год. Технология производства жидкой двуокиси углерода позволяет получать продукцию с чистотой 99,99%.

Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

 © 1tulatv.ru

Компания модернизировала логистический центр в Новомосковске. В его состав входят 80 километров подъездных и внутризаводских железнодорожных путей, современное локомотивное и вагонное депо.

Были закуплены железнодорожная техника и вагоны, модернизированы пути и депо, оснащены цеха, усовершенствованы фронты погрузки/выгрузки, улучшены условия труда работников и повышена промышленная безопасность. В настоящий момент железнодорожная инфраструктура «ЕвроХима» в Новомосковске способна обеспечивать ежегодный грузооборот в объеме более 4 млн тонн.

https://zavodfo...om/7036537.html

https://1tulatv...glekisloty.html

Источник: https://www.nmosk.ru/news/novomoskovsk/56412/

химическая промышленность, НАК "Азот", Тульская область, импортозамещение
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    30.09.2207:51:19

    Углекислота используется не только в пищевой промышленности, но и в литейном производстве. Знаю предприятие, которое испытало трудности в связи с отказом доброжелателей поставлять это сырье в России. Теперь у нас будет только свое сырье.

    #1254122
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