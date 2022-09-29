Новомосковский «Азот» открыл цех по производству углекислоты
29 сентября состоялось открытие цеха по производству углекислоты в НАК «Азот» в Новомосковске Тульской области. Это позволит заместить импорт углекислоты, которая широко используется в пищевой промышленности.
Проектная мощность новой установки составляет 4 т/ч, а это 32 тысячи тонн продукции в год. Технология производства жидкой двуокиси углерода позволяет получать продукцию с чистотой 99,99%.
Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.
Компания модернизировала логистический центр в Новомосковске. В его состав входят 80 километров подъездных и внутризаводских железнодорожных путей, современное локомотивное и вагонное депо.
Были закуплены железнодорожная техника и вагоны, модернизированы пути и депо, оснащены цеха, усовершенствованы фронты погрузки/выгрузки, улучшены условия труда работников и повышена промышленная безопасность. В настоящий момент железнодорожная инфраструктура «ЕвроХима» в Новомосковске способна обеспечивать ежегодный грузооборот в объеме более 4 млн тонн.
https://zavodfo...om/7036537.html
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30.09.2207:51:19