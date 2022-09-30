ИЗ-КАРТЭКС поставил ЕВРАЗ КГОК партию экскаваторов

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На производственной площадке АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» (ЕВРАЗ КГОК) введен в эксплуатацию первый из двух экскаваторов ЭКГ-12К, изготовленных ИЗ-КАРТЭКС (Санкт-Петербург, входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС»).

Оба экскаватора будут задействованы на вскрышных работах в забоях со сложными горно-геологическими условиями. Монтаж второй машины завершится до конца 2022 года.

ЕВРАЗ проводит закупку новых отечественных машин для своих предприятий в рамках программы по обновлению парка техники, в том числе экскаваторов. ИЗ-КАРТЭКС, кроме двух ЭКГ-12К, планирует поставить комбинату в 2023 году еще один экскаватор увеличенной единичной мощности — ЭКГ-15М.

По словам вице-президента ЕВРАЗ, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, приобретение современного, высокоэффективного оборудования позволяет сохранять и повышать эффективность горных работ на ЕВРАЗ КГОК.