ЧМЗ представил новый автокран Челябинец «СТ»

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28 сентября в Сургуте состоялась выездная конференция «Модельный ряд кранов Челябинец: 2022-2023г г.», организованная Челябинским механическим заводом совместно с эксклюзивным дистрибьютором техники ОАО «ЧМЗ» — компанией ЗАО «ЧелябКранСбыт». Мероприятие посетили более 50 человек — представителей крупнейших строительных, транспортных, лизинговых компаний региона.

На уличной экспозиции Челябинский механический завод представил несколько моделей фирменной техники. Среди них — новый автокран Челябинец «СТ» максимальной грузоподъемностью 27 тонн с длиной стрелы 33 метра. Главная особенность новинки — полное соответствие автокрана допустимым нагрузкам на оси шасси для свободного передвижения по дорогам общего пользования. Это стало возможно благодаря кропотливой работе специалистов инженерного центра завода по разработке новой технологии изготовления секций стрелы, нижней рамы, оптимизации массы металлоконструкции крановой установки без снижения запаса прочности конструкции.

Отличительными параметрами новых моделей являются новые СТандарты по эргономике, комфорту и функциональности. Базовая комплектация включает кабину оператора с увеличенным на 20% объёмом (по сравнению с серийными моделями), управление выносными опорами с двух сторон автокрана, оцинкованную трубную разводку гидротрасс нижней и поворотной рам (исключение резиновых рукавов высокого давления), механизм для монтажа-демонтажа противовесов новой конструкции.

Для расширения функциональности грузоподъемной техники предусмотрена установка различного навесного оборудования, климатических опций и принадлежностей, например:

— новые гуськи длиной 9,0 или 10,0 метров с изменяемым углом установки 0°, 15° или 30° позволяют поднять груз массой 3,0 тонны на высоту до 42 метров;

— рабочая платформа (монтажная люлька) грузоподъемностью 250 кг для подъема двух рабочих и инструмента с высотой подъема до 12,0 или до 35,8 метра;

— вторая (вспомогательная) лебедка в комплекте с «коньком длиной 0,7м» для увеличения скорости подъёма/опускания грузов массой до 3,2 т при строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах;

— новые противовесы максимальной массой 1,0 т / 2,5 т / 4,0 т / 5,4 т для увеличения вылета и работы с более тяжелыми грузами на средних и дальних вылетах. На демонстрируемом в Сургуте кране, к примеру, установлен противовес массой 2,5 тонны, который позволяет перемещать груз массой 0,4 т на расстояние до 31 метра от оси вращения крановой установки (это на 4 метра дальше, чем при базовой комплектации — без противовеса). Кроме того, габаритная ширина этого противовеса составляет всего 2,5м., и соответственно автокран может передвигаться по стройплощадке с таким противовесом, расположенным на монтажном столе нижней рамы;

— электропривод крановых операций — для работы от электрической сети 380 В.

Сразу после демонстрации образцов техники представители ОАО «ЧМЗ» выступили на конференции, на которой подробно рассказали о технических особенностях, преимуществах и особенностях эксплуатации серийных фирменных автокранов, а также о новых кранах Челябинец «СТ». (Сейчас с таким названием представлены только две новинки: автокран г/п 25 тонн с длиной стрелы 33 метра и автокран г/п 32 тонны с длиной стрелы 31 метр). Кроме того, в условиях реального времени участникам мероприятия продемонстрировали возможность удаленного мониторинга за работой и передвижением автокрана благодаря системе SkyLog. Она установлена в базовой комплектации в приборе безопасности ОГМ-240 на каждом производимом челябинском автокране.

После конференции первый автокран Челябинец «СТ» обрел своего владельца. Запуск в серийное производство новых автокранов, Соответствующих Требованиям весового контроля и ожиданиям потребителей, планируется уже с октября 2022 года.

Отметим, что Челябинский механический завод ежегодно проводит выездные конференции в регионах отгрузки техники: сегодня продукцию ОАО «ЧМЗ» реализуют 16 торговых компаний-партнеров, расположенных в разных областях страны (от Москвы до Хабаровска). Ценность таких конференций в том, что от завода на них присутствуют не только специалисты товаропроводящей сети, но и конструкторы, сотрудники службы качества, специалисты по сервисному обслуживанию. В рамках конференций представители ОАО «ЧМЗ» отвечают на поступающие вопросы, получают оперативную обратную связь: потребители делятся опытом и особенностями эксплуатации фирменной продукции. По результатам обращений инициируется доработка, модернизация крановых конструкций, внедрение в них новых опций. Это позволяет расширять функционал автокранов Челябинец и улучшать их грузовысотные, технические и эксплуатационные параметры.