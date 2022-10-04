В ЦСКМС в Мурманской области осуществляют реконструкцию второго сухого дока

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Сухой док № 2 — важный объект в составе Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, первого в мире завода по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На ЦСКМС производятся технологические линии для второго крупнотоннажного проекта «НОВАТЭКа» — «Арктик СПГ 2». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на 6-й этап строительства, включающий реконструкцию объектов сухого дока № 2.

Сухой док № 2 представляет собой гидротехническое сооружение с вертикальными стенками в скальных и частично нескальных грунтах. Он расположен в непосредственной близости от акватории Кольского залива, между мысами Белокаменный и Великий, в районе села Белокаменка Мурманской области.

Проектной документацией предусмотрена реконструкция площадки сухого дока № 2 и участка берегоукрепления длиной 153,94 м. В рамках реконструкции, в частности, планируют заменить временную грунтовую перемычку на железобетонную конструкцию, состоящую из фундаментной плиты и железобетонного батопорта, для защиты от непосредственного воздействия воды акватории залива. Это позволит обеспечить условия строительства дока «насухо» и создать необходимый наружный контур на период его эксплуатации. Кроме того, выполнят усиление юго-восточного и юго-западного примыканий и укрепят основания вокруг него для обеспечения возможности работы тяжелых гусеничных кранов.

«Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений включает в себя большой комплекс объектов. Для обеспечения надежности гидротехнических сооружений сухого дока № 2 в течение всего периода их работы необходим постоянный инструментальный и визуальный контроль за состоянием несущих элементов конструкций, поэтому проектной документацией также предусмотрено проведение натурных наблюдений», — говорит Денис Панкратов, главный эксперт проекта Службы ГЭП Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России. Генеральный проектировщик — АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт „Гидропроект“ имени С.Я. Жука».