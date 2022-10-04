После реконструкции открылся педиатрический корпус Морозовской больницы в Москве
К настоящему времени завершена реконструкция старого корпуса клиники, она оборудована современной аппаратурой и не уступает новым больницам. С вводом в эксплуатацию педиатрического корпуса мощности медучреждения будут увеличены.
Главврач клиники Валерий Горев уточнил, что в корпусе начнут работу девять отделений, в том числе такого профиля как неврология, заболевания почек, гастроэнтерология, аллергология и иммунология, педиатрия.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что ремонт в семиэтажном корпусе № 1 стартовал в марте 2021 года и завершился в октябре 2022 года. Площадь здания составляет 10,7 тысячи квадратных метра.
По завершении капремонта здесь установили десятки тысяч единиц нового медицинского оборудования. Также в отделениях развернули 169 педиатрических коек и 11 реанимационных. В корпусе имеются четыре бокса, предназначенные для лечения у детей первичного иммунодефицита. Численность штата сотрудников, работающих в корпусе, составляет 197 человек.
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