После реконструкции открылся педиатрический корпус Морозовской больницы в Москве

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К настоящему времени завершена реконструкция старого корпуса клиники, она оборудована современной аппаратурой и не уступает новым больницам. С вводом в эксплуатацию педиатрического корпуса мощности медучреждения будут увеличены.

Главврач клиники Валерий Горев уточнил, что в корпусе начнут работу девять отделений, в том числе такого профиля как неврология, заболевания почек, гастроэнтерология, аллергология и иммунология, педиатрия.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что ремонт в семиэтажном корпусе № 1 стартовал в марте 2021 года и завершился в октябре 2022 года. Площадь здания составляет 10,7 тысячи квадратных метра.

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По завершении капремонта здесь установили десятки тысяч единиц нового медицинского оборудования. Также в отделениях развернули 169 педиатрических коек и 11 реанимационных. В корпусе имеются четыре бокса, предназначенные для лечения у детей первичного иммунодефицита. Численность штата сотрудников, работающих в корпусе, составляет 197 человек.

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© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru