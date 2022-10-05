В Ульяновской области открыли движение на отремонтированном участке транзитной дороги

© 73online.ru

В обновлённом виде трасса Бестужевка — Барыш — Николаевка — Павловка — граница области начала функционировать с 27 сентября.

Транзитный участок протяжённостью 3,4 км проходит в рабочем посёлке Николаевка по улицам Советской, Карла Маркса и Боевой. Среднегодовая суточная интенсивность движения здесь составляет более пяти тысяч автомобилей в сутки.

© 73online.ru

На объекте проведено фрезерование, затем уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Здесь обновлено электроосвещение, уcтроены тротуары совмещённые с велодорожкой. На всём протяжении участка выполнено устройство водоотвода с проезжей части талых и дождевых вод. В соответствии с национальным стандартом пешеходные переходы оборудованы дублирующими знаками. Для обеспечения безопасности для грузовых автомобилей, в случае отказа тормозной системы с затяжного спуска, обустроен аварийный съезд, который остановит машину, — обустроена насыпь объёмом порядка 11 тыс. куб. м.

© ulpressa.ru

В этом году в Ульяновской области также обновят транзитный участок на автомобильной дороге межмуниципального значения Сурское — Шумерля — Сурское. Участок протяжённостью 3,95 км проходит по улицам Хазова и Жигарина. В настоящее время там приступили к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общий процент выполнения работ на объекте составляет 77%.