ОДК поставила газотурбинные установки на самое северное месторождение Газпрома

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АО «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) выполнило отгрузку четырех комплектов газотурбинных установок ГТУ-25П. Они предназначены для строительства первой очереди дожимной компрессорной станции на самом северном газоконденсатном месторождении ООО «Газпром добыча Надым». Данные установки будут работать в непосредственной близости от Карского моря, в экстремальных условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты.

В основе ГТУ-25П лежат газотурбинные приводы ПС-90ГП-25 разработки АО «ОДК — Авиадвигатель». Газотурбинные установки ГТУ-25П в составе газоперекачивающих агрегатов являются самым востребованным газотурбинным оборудованием, применяемым в освоении газовых месторождений и в реализации проектов по транспортировке газа. В качестве рабочего топлива ГТУ-25П может использовать природный и попутный газ, а потому ее эксплуатация на газовых и нефтяных месторождениях экономически выгодна. Гарантийная наработка ГТУ-25П составляет 8 000 часов, ресурс до капитального ремонта — 25 000 часов, назначенный ресурс — 150 000 часов.

«Добыча газа в арктической зоне — приоритетная задача, от успеха решения которой во многом зависит будущее российской экономики. Сегодня мы провели поставку четырех агрегатов для первой очереди дожимной компрессорной станции на Харасавэйском газоконденсатном месторождении. Производство и поставка еще двух комплектов ГТУ-25П в рамках этого проекта предусмотрены планом 2023 года. С 2009 года здесь уже работают четыре газотурбинные электростанции ГТЭС „Урал-2500“ единичной мощностью 2,5 МВт, которые суммарно наработали более 130 тысяч часов. Электростанции на базе этих агрегатов обеспечивают не только объекты добычи, но и поселок Харасавэй», — сообщил первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение находится на западном побережье полуострова Ямал, на 520 км севернее Салехарда. Для данной местности характерен морской климат, низкие температуры и сильные ветры. По размеру запасов газа (около 2 трлн куб. м) относится к категории уникальных.

«Важно, что надежность нашей техники подтверждена работой в любых климатических условиях. В целом в интересах „Газпром добыча Надым“ мы планируем в 2022 году поставить 24 газотурбинных двигателя и газотурбинных установок различной мощности. Газпром был и остается нашим основным заказчиком и стратегическим партнером», — отметил генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.