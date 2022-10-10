В Подмосковье запустили производство складского оборудования и систем хранения

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В Московской области реализован проект завода по производству высокотехнологичного оборудования для логистических центров, инвестором выступила компания «ЗАВОД СТЕЛКОН», построившая новое производство в городском округе Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Инвестиции в запуск нового предприятия компании „ЗАВОД СТЕЛКОН“ составили 300 млн рублей. На предприятии будет выпускаться технологичное складское оборудование, которое позволит повысить эффективность логистики операторов складских помещений. В рамках реализации инвестпроекта создано почти 150 рабочих мест»

На новом предприятии организовано производство складского оборудования полного цикла, а также, в рамках импортозамещения, разрабатывается и внедряется автоматизированная система паллетного хранения по технологии Pallet Shuttle собственного производства. Современная система хранения высокой плотности — это технология, которая позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы обработки и перемещения паллетированных грузов при глубинном хранении. Данная система обеспечивает лучшую пропускную способность, а также, безопасность и надежность.

На территории завода сформированы проектно-конструкторский отдел, сервисный металлоцентр по переработке металлопроката, лаборатория, производственные и покрасочные площадки, инструментальные и ремонтные цеха со всеми необходимыми объектами вспомогательного назначения.

«Мы осознаем необходимость перспективного управления инвестиционной деятельностью и внедрения собственных разработок на отечественный рынок. Поэтому рассматриваем возможность дальнейшего расширения производственных мощностей. В частности, наша компания готовит заявку на участие в региональной программе поддержки „Земля за рубль“. В рамках программы мы намерены получить земельный участок в аренду для строительства нового комплекса по производству импортозамещающей продукции», — сказал генеральный директор компании «ЗАВОД СТЕЛКОН» Николай Кулагин.