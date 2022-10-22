Телескопические полуприцепы начали делать в Белгородской области
Когда-то компания «Манак-Авто» занималась автоперевозками. Первые годы под конкретные производственные задачи переделывались полуприцепы других производителей.
Но в полной мере удовлетворить запросы транспортников не смог никто из автопроизводителей. Так родилась идея производить прицепную технику сначала для собственных нужд. Со временем предприятие вышло на объёмы производства, позволяющие продавать спецприцепы всем желающим.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/5Q2H_Y9b7YU
Завод «Манак-Авто» расположен в Старом Осколе Белгородской области. Здесь выпускают полуприцепы длиной 16,5 и 17,4 м: самосвальные, бортовые, тентованные, изотермические, контейнеровозы, птицевозы, рефрижераторы.
Любой проект начинается в конструкторском бюро. Далее в дело последовательно вступают участки: заготовительный, сварочный, покрасочный, сборочный.
В этом году на заводе начали выпускать телескопические прицепы длиной до 57 м, способные перевозить грузы до 80 тонн. Прицеп предназначен для перевозки гигантских лопастей ветрогенераторов, столбов линий электропередач и других длинномерных грузов.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.