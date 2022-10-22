Телескопические полуприцепы начали делать в Белгородской области

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Когда-то компания «Манак-Авто» занималась автоперевозками. Первые годы под конкретные производственные задачи переделывались полуприцепы других производителей.

Но в полной мере удовлетворить запросы транспортников не смог никто из автопроизводителей. Так родилась идея производить прицепную технику сначала для собственных нужд. Со временем предприятие вышло на объёмы производства, позволяющие продавать спецприцепы всем желающим.

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Завод «Манак-Авто» расположен в Старом Осколе Белгородской области. Здесь выпускают полуприцепы длиной 16,5 и 17,4 м: самосвальные, бортовые, тентованные, изотермические, контейнеровозы, птицевозы, рефрижераторы.

Любой проект начинается в конструкторском бюро. Далее в дело последовательно вступают участки: заготовительный, сварочный, покрасочный, сборочный.

В этом году на заводе начали выпускать телескопические прицепы длиной до 57 м, способные перевозить грузы до 80 тонн. Прицеп предназначен для перевозки гигантских лопастей ветрогенераторов, столбов линий электропередач и других длинномерных грузов.

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