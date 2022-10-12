Техническое перевооружение станкостроительного завода «Саста»

С 2018 года в техническую модернизацию станкостроительного завода «Саста» было вложено порядка 2 млрд руб.: расширяются производственные мощности за счет внедрения современного высокотехнологичного оборудования, средств измерения и контроля, что, в свою очередь, обеспечивает бесперебойный производственный цикл и рост эффективности.

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Ведь выпуск современного, точного и надежного станка возможен лишь тогда, когда каждая из его составляющих произведена в соответствии с четкими требованиями технологического процесса и использованием передовых технологий.

В производственный процесс внедрено новое станочное оборудование, в том числе, тяжелые станки:

Горизонтально-расточной обрабатывающий центр HВМ-4T (механообрабатывающий цех)

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Продольно-фрезерный обрабатывающий центр РС (механообрабатывающий цех)

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Плоскошлифовальный обрабатывающий центр SZ-7500×2500 (механообрабатывающий цех)

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Токарно-фрезерные обрабатывающие центры F.O.R.T. (механообрабатывающий цех)

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4-х валковая гидравлическая листогибочная машина DAVI (сварочно-заготовительный участок)

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Установка гидроабразивной резки F.O.R.T. (сварочно-заготовительный участок)

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Станок лазерной резки с ЧПУ BYSMART (сварочно-заготовительный участок)

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Сварочные столы и аппараты (сварочно-заготовительный участок)

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Модернизация плавильной установки Inducoterm (литейное производство)

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Ковши большей емкости (литейное производство)

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Смесители 20 т/час и 3 т/час (литейное производство)

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Электропечь для термообработки отливок (литейное производство)

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Станок деревообрабатывающий для изготовления модельной оснастки (литейное производство)

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Камера дробеструйной очистки (литейное производство)

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Внедрение нового оборудования позволило более эффективно распределять нагрузку по основным участкам, увеличило показатели производительности и усовершенствовало существующую технологию изготовления деталей, сократив количество операций, маршрут и время на переналадку.

Успешно работает внедренная в рамках программы модернизации система ERP и новое российское ПО для конструкторов и технологов ( ERP-система «1С:ERP»; Управление КТД — продукты «Аскон» (Россия); Управление персоналом и ФОТ — 1С:ЗУП (Россия). Система обеспечивает единую цифровую среду для решения конструкторских, технологических, производственных, логистических и оперативных задач, а также задач контроля качества выпускаемой продукции.

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Внедрение ERP системы позволило объединить все сферы деятельности завода в единую информационную модель данных и процессов, обеспечивающую постоянную оптимизацию ресурсов.

На предприятии построен сквозной инженерно-производственный информационный контур: конструкторы работают в 3D, вся разработка документации ведется в «цифре», все согласование ведутся безбумажно. Также в «цифру» переведен запуск оборудования пр-во и работа ОТК.

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Модернизирована система контроля качества выпускаемой продукции: создана единая зона контроля деталей (участка ОТК) механического цеха. Каждое место оборудовано специальной мебелью, а также оснащено мерительным инструментом. На участке установлены автоматизированные рабочие места, подключенные к единой информационной ERP системе предприятия, что позволяет в реальном времени отображать жизненный цикл изделия.

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Помимо этого на заводе завершается расширение сборочного участка; помещений конструкторского и технологического отделов; сети освещения производственного корпуса; реконструкция и дооснащение сварочно-заготовительного, малярного и термического участков.

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