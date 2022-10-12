Техническое перевооружение станкостроительного завода «Саста»
С 2018 года в техническую модернизацию станкостроительного завода «Саста» было вложено порядка 2 млрд руб.: расширяются производственные мощности за счет внедрения современного высокотехнологичного оборудования, средств измерения и контроля, что, в свою очередь, обеспечивает бесперебойный производственный цикл и рост эффективности.
Ведь выпуск современного, точного и надежного станка возможен лишь тогда, когда каждая из его составляющих произведена в соответствии с четкими требованиями технологического процесса и использованием передовых технологий.
В производственный процесс внедрено новое станочное оборудование, в том числе, тяжелые станки:
Горизонтально-расточной обрабатывающий центр HВМ-4T (механообрабатывающий цех)
Продольно-фрезерный обрабатывающий центр РС (механообрабатывающий цех)
Плоскошлифовальный обрабатывающий центр SZ-7500×2500 (механообрабатывающий цех)
Токарно-фрезерные обрабатывающие центры F.O.R.T. (механообрабатывающий цех)
4-х валковая гидравлическая листогибочная машина DAVI (сварочно-заготовительный участок)
Установка гидроабразивной резки F.O.R.T. (сварочно-заготовительный участок)
Станок лазерной резки с ЧПУ BYSMART (сварочно-заготовительный участок)
Сварочные столы и аппараты (сварочно-заготовительный участок)
Модернизация плавильной установки Inducoterm (литейное производство)
Ковши большей емкости (литейное производство)
Смесители 20 т/час и 3 т/час (литейное производство)
Электропечь для термообработки отливок (литейное производство)
Станок деревообрабатывающий для изготовления модельной оснастки (литейное производство)
Камера дробеструйной очистки (литейное производство)
Внедрение нового оборудования позволило более эффективно распределять нагрузку по основным участкам, увеличило показатели производительности и усовершенствовало существующую технологию изготовления деталей, сократив количество операций, маршрут и время на переналадку.
Успешно работает внедренная в рамках программы модернизации система ERP и новое российское ПО для конструкторов и технологов ( ERP-система «1С:ERP»; Управление КТД — продукты «Аскон» (Россия); Управление персоналом и ФОТ — 1С:ЗУП (Россия). Система обеспечивает единую цифровую среду для решения конструкторских, технологических, производственных, логистических и оперативных задач, а также задач контроля качества выпускаемой продукции.
Внедрение ERP системы позволило объединить все сферы деятельности завода в единую информационную модель данных и процессов, обеспечивающую постоянную оптимизацию ресурсов.
На предприятии построен сквозной инженерно-производственный информационный контур: конструкторы работают в 3D, вся разработка документации ведется в «цифре», все согласование ведутся безбумажно. Также в «цифру» переведен запуск оборудования пр-во и работа ОТК.
Модернизирована система контроля качества выпускаемой продукции: создана единая зона контроля деталей (участка ОТК) механического цеха. Каждое место оборудовано специальной мебелью, а также оснащено мерительным инструментом. На участке установлены автоматизированные рабочие места, подключенные к единой информационной ERP системе предприятия, что позволяет в реальном времени отображать жизненный цикл изделия.
Помимо этого на заводе завершается расширение сборочного участка; помещений конструкторского и технологического отделов; сети освещения производственного корпуса; реконструкция и дооснащение сварочно-заготовительного, малярного и термического участков.
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