Как делают современные сельхозмашины. Интервью с инженерами «Пегас-Агро»
Самарская «Пегас-Агро» разрабатывает и производит самоходные машины для внесения удобрений и химической защиты растений. Компания много лет занимает ведущие позиции на рынке отечественных самоходных опрыскивателей. Технику из серии «Туман» используют как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства. Инженеры компании работают в PLM-комплексе АСКОН, включая КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM. Узнали, как небольшому коллективу удается выпускать около тысячи машин в год и при чем здесь решения АСКОН, почему конструирование ведется по авиационным стандартам, зачем сельхозмашине быть красивой и много других инженерных секретов.
©Видео с youtube.com
Источник: https://youtu.be/20lNz_jXTpw
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