Как делают современные сельхозмашины. Интервью с инженерами «Пегас-Агро»

Самарская «Пегас-Агро» разрабатывает и производит самоходные машины для внесения удобрений и химической защиты растений. Компания много лет занимает ведущие позиции на рынке отечественных самоходных опрыскивателей. Технику из серии «Туман» используют как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства. Инженеры компании работают в PLM-комплексе АСКОН, включая КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM и ПОЛИНОМ:MDM. Узнали, как небольшому коллективу удается выпускать около тысячи машин в год и при чем здесь решения АСКОН, почему конструирование ведется по авиационным стандартам, зачем сельхозмашине быть красивой и много других инженерных секретов.

©Видео с youtube.com