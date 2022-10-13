В Адыгее введён в эксплуатацию завод по производству домокомплектов

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Новый завод находится на территории Республики Адыгея по адресу Шапсугское шоссе, дом 95. Он построен с учётом развития по увеличению производственных мощностей.

На заводе два производственных корпуса площадью 864 м2 и 648 м2, площадка для стоянки грузовых автомобилей и открытый склад занимают 2 900 м2.

На заводе производятся домокомплекты и осуществляется их последующий монтаж на стройплощадках по технологии МСБК (каркас из металлоконструкций). Данная технология создана и запатентована в России, что имеет ряд преимуществ, в особенности на фоне санкций. При монтаже домокомплектов используются только отечественные материалы.

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Дома, построенные по технологии МСБК, соответствуют классу энергоэффективности А+ и относятся к премиум-качеству.

Это уже второй завод компании ЛИРР, первый был запущено в Сочи в прошлом году.