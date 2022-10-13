В Адыгее введён в эксплуатацию завод по производству домокомплектов
Новый завод находится на территории Республики Адыгея по адресу Шапсугское шоссе, дом 95. Он построен с учётом развития по увеличению производственных мощностей.
На заводе два производственных корпуса площадью 864 м2 и 648 м2, площадка для стоянки грузовых автомобилей и открытый склад занимают 2 900 м2.
На заводе производятся домокомплекты и осуществляется их последующий монтаж на стройплощадках по технологии МСБК (каркас из металлоконструкций). Данная технология создана и запатентована в России, что имеет ряд преимуществ, в особенности на фоне санкций. При монтаже домокомплектов используются только отечественные материалы.
Дома, построенные по технологии МСБК, соответствуют классу энергоэффективности А+ и относятся к премиум-качеству.
Это уже второй завод компании ЛИРР, первый был запущено в Сочи в прошлом году.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
13.10.2218:11:32