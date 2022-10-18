На 2022 год импортозамещение в компании Теплолюкс достигло более 50%

© Теплолюкс

Компания получила сертификат происхождения СТ-1. Данный документ свидетельствует об использовании более половины компонентов/комплектующих заявленного продукта российского производства.

Соответствующую стратегию импортозамещения предприятие «Теплолюкс», базирующееся в Подмосковье, приняло 2,5 года назад. За этот период компания успешно реализовала ряд проектов по внедрению как абсолютно новых, так и обновленных продуктов на базе компонентов, произведенных в Российской Федерации, ранее которые поставлялись из-за рубежа.

«Актуальность импортозамещения в России резко возросла на фоне, но это не значит, что вопрос замены зарубежной продукции на товары отечественных производителей не поднимался ранее. На примере компании „Теплолюкс“ можно смело декларировать, что сегодня бизнес предприятий в гораздо меньшей степени зависим от западных товаров благодаря выбранной стратегии, которая позволяет нашим производителям наращивать серьезную конкуренцию западным компаниям». — Сергей Лебедев, генеральный директор завода «Теплолюкс».

Так, например, зарубежный поставщик одного из ключевых компонентов кабельно-проводниковой продукции — термостойкого изоляционного материала — был заменен после ряда успешных испытаний на российский. В настоящий момент совместно с российскими химиками-технологами ведется работа над модернизацией рецептуры пластиката, учитывая структурные особенности примененного ранее материала, что в свою очередь положительно отразится на технологичности процесса.

© Теплолюкс

Идентичный сценарий реализован и с другим рядом зарубежных поставщиков экструзионного и литьевого пластиката. Ранее поставляемый термопластичный эластомер из США и Германии был заменен на материал другого российского производителя.

Альтернативы сшитому полиэтилену австрийского производства нашлись в Подмосковье, а также в республике Татарстан. В настоящее время завершаются необходимые испытания для запуска серийного производства.

Кроме материалов, также импортозамещению подлежат и услуги. В частности, предприятие «Теплолюкс» за последние годы практически завершило этап смены компании, осуществляющей регулярное ТО производственно-технологических узлов (пресс-формы, ТПА) из Китая, на предприятие, расположенное в подмосковном городе. Таким образом нарастающий объем заказов внутри страны способствует выходу на новый уровень производства российского производителя.

Выбранная стратегия импортозамещения компании «Груп Атлантик Теплолюкс» не обошла и сферу IT. Кроме вышеуказанного, с конца 2021 года все процессы внутри компании стали надежнее управляться и контролироваться посредством перехода на 1C ERP, которая успешно выдерживает многолетнюю конкуренцию с иностранными производителями: Microsoft, SAP и Oracle.

В том числе и благодаря результативной стратегии импортозамещения R&D-центр предприятия ежегодно разрабатывает новые виды продукции и производит широкий ассортимент решений для комфортной и безопасной жизни россиян, включая все виды электрических теплых полов, систем антиобледенения и снеготаяния пандусов, кровель, открытых площадей. Предложенные решения завоевали доверие миллионов россиян, подняв качество их жизни на новый уровень. Продукция «Теплолюкс» представлена во множестве крупных DIY-сетей, пользуется популярностью у застройщиков, монтажных компаний, крупных дистрибьюторов, а также в муниципальных учреждениях (сады, детские дома, школы, больницы).