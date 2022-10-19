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Судостроение и судоходство

Морской конгресс 2022: ледокольный флот, подводные технологии, VR и первая российская LIMO яхта

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ffIj4wWu9Aw

В этом видео:

  • Сроки готовности новых ледоколов от ГК «Росатом»
  • Импортозамещение в гражданском судостроении
  • Телеуправляемые подводные аппараты
  • Первая российская яхта LIMO YACHT

Смотрите новые видео команды: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV

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Источник: https://mashnews.ru/morsloy-kongress-2022-big.html

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