«Свеза» ввела в строй оборудование по лазерной маркировке продукции

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Комбинат «Свеза» в Тюмени установил на линию упаковки современное оборудование для нанесения маркировки на готовую продукцию. Главным преимуществом маркиратора является легкость в эксплуатации и отсутствие расходных материалов. Лазерная метка ставится за 1 секунду, не стирается, а каждый промаркированный лист можно отыскать в любой точке Земли.

Тюменский филиал «Свезы» завершил очередной инвестиционный проект. На предприятии установлен лазерный маркиратор для полистной маркировки готовой продукции. Такое современное оборудование позволяет точно идентифицировать дату, рабочую смену и время производства каждого листа фанеры, а также определить его сорт.

Идентификация каждого изделия — это, в первую очередь, клиентоориентированность и полная ответственность за каждую произведенную древесную плиту. Покупатель или заказчик в любой точке мира будет уверен в происхождении продукции, так как лазерная маркировка не стирается в отличие от нанесенной краской печати.

В процессе упаковки лазерная установка в автоматическом режиме маркирует торцевые кромки фанеры или саму поверхность листа. Скорость печати — порядка 1 секунды. Все параметры закладываются в специальную компьютерную программу, включая выбор языка. В маркираторе нет расходных материалов, поэтому он не требует средств на содержание, ему не нужна заправка и очистка. Воздушное охлаждение позволяет также сокращать затраты на эксплуатацию, так как дополнительное охлаждение или подсоединение технического воздуха не нужно.

Инвестиционные затраты составили 3,5 млн рублей, при этом экономический эффект в разы превысит понесенные затраты. Ввод нового оборудования увеличит скорость работы упаковочной линии, а расходы на другие средства нанесения отличительных меток будут сокращены.