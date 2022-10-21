Движение по мосту через реку Таха запустили в Ивановской области

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21 октября в Приволжске Ивановской области запущено движение по мосту через реку Таха на 1-м км федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

После капитального ремонта длина искусственного сооружения увеличилась с 50 до 55 метров, а ширина с 11 до 14 метров. Повысилась его грузоподъёмность. Переправа способна выдержать транспорт массой свыше 100 тонн с нагрузкой на ось — 25 тонн.

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Работы на мосту через Таху велись с осени 2020 года, на тот период износ сооружения составлял порядка 75%. Для водителей на период капремонта построили временную объездную дорогу. Далее специалисты полностью разобрали старую конструкцию переправы, после чего заново возвели четыре новые опоры и установили пролетные строения, состоящие из 28 железобетонных балок. В рамках реализации проекта оборудовали шкафные стенки и переходные плиты. На соединении с дорогой смонтировали деформационные швы.

На проезжей части искусственного сооружения устроена гидроизоляция и уложен выравнивающий слой из бетона, обеспечивающие водонепроницаемость и сдвигоустойчивость покрытия. Верхний слой покрытия выполнен из износостойкого асфальтобетона. Установлено барьерное и перильное ограждение с высокой удерживающей способностью. Обустроены пешеходные зоны и лестничные сходы. Кроме того, отремонтированы подходы к мосту, построена новая система водоотведения и закрытого дренажа, которая обеспечивает отвод воды в локальные очистные сооружения из полимерных композитных материалов.

Также мостовики смонтировали энергоэффективные светодиодные светильники для обеспечения комфортного проезда в темное время суток. Сейчас специалисты готовятся к разбору временной объездной дороги и обустройству прилегающей территории.

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