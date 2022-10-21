Покрасочная камера для Арабских Эмиратов
Покажем вам тестовую сборку складной камеры, которая в дальнейшем отправится к заказчику в Объединенные Арабские Эмираты.
Напишите в комментариях, как вы думаете, что будут красить в этой камере? Во время сборки важно собрать все металлические конструкции в единую. Проверить сопряжение укрытия с этой конструкцией. Установить ворота.
Проверить работоспособность всего комплекса вместе с оборудованием. Размеры камеры 22×10 на 7 метров. В качестве укрытия используется ткань Oxford 1200 белого цвета с ПВХ пропиткой. Разъемный каркас и вытяжной вент блок позволяет переместить камеру на другой участок окраски без дополнительных сборочных операций. Освещение будет светодиодное. Максимально приближенное к естественному.
Выполненно во взрывобезопасном исполнении. Расчетный уровень освещенности не менее 700 люкс Во время контрольной сборки убедились в работоспособности изделия. Примерили укрытие и даже нашли его более удобный способ крепления.
Впереди демонтаж конструкций, их упаковка и в дальнейшем отправка автотранспортом до морского порта. Далее в контейнер и отправка морским транспортом в тёплую арабскую страну.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/mEdbUa7EiwM
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22.10.2218:53:24