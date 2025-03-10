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falling-of-skies 10 марта 2025, 06:48 25 Видеоблог

Большая покрасочная линия для рельсовой техники

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Мы побывали на современном отечественном заводе, который производит трамваи для всей России. Это один из примеров предприятий с высокой культурой производства. Посмотрим, как красят трамваи?

Ролик на YouTube здесь

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Источник: www.youtube.com

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