Большая покрасочная линия для рельсовой техники

falling-of-skies 10 марта 2025, 06:48 25 Видеоблог
Большая покрасочная линия для рельсовой техникиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Мы побывали на современном отечественном заводе, который производит трамваи для всей России. Это один из примеров предприятий с высокой культурой производства. Посмотрим, как красят трамваи?
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Источник: www.youtube.com
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