Большая покрасочная линия для рельсовой техники

Мы побывали на современном отечественном заводе, который производит трамваи для всей России. Это один из примеров предприятий с высокой культурой производства. Посмотрим, как красят трамваи?

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