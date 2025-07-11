Конвейерная линия окраски российского производства

Конвейерная линия окраски российского производстваСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Конвейерная линия окраски с автоматизированным краскоприготовительным отделением.
На площадке алтайского технопарка построена современную покрасочную линию для обработки и покраски рам и других элементов сельскохозяйственной техники.
Линия состоит из дробеструйной, окрасочной и 3-х секционной сушильной камер. Передвижение изделий осуществляется с помощью полуавтоматического конвейера, для удобства смешивания и подачи ЛКМ предусмотрено автоматизированное краскоприготовительное отделение.
И всё это — от российского производителя.
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