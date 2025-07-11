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falling-of-skies 11 июля 2025, 11:53 30 Видеоблог

Конвейерная линия окраски российского производства

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Конвейерная линия окраски с автоматизированным краскоприготовительным отделением.

На площадке алтайского технопарка построена современную покрасочную линию для обработки и покраски рам и других элементов сельскохозяйственной техники.

Линия состоит из дробеструйной, окрасочной и 3-х секционной сушильной камер. Передвижение изделий осуществляется с помощью полуавтоматического конвейера, для удобства смешивания и подачи ЛКМ предусмотрено автоматизированное краскоприготовительное отделение.

И всё это — от российского производителя.

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Источник: rutube.ru

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