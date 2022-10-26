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Производство

В Тольятти стартовало серийное производство детского игрового электромобиля «Нивушка»

 © vk.com

«Нивушка» для самых маленьких

В Тольятти стартовало серийное производство детского игрового электромобиля «Нивушка». Его лицевые детали и атрибутика выполнены в классическом дизайне знаменитой «бабушки» — внедорожника ВАЗ-2121 «Нива».

Экстерьер разработан известным автомобильным дизайнером Евгением Лобановым. Электромобильчик предназначен для игр на улице и в помещении, самостоятельного управления детьми от 4 до 8 лет (в зависимости от комплекции ребенка, грузоподъемность 35 кг). Модель имеет мотор мощностью 250 Ватт, развивает скорость до 6 км/час, движется и вперед и назад, имеет функционирующие фары, систему автоматического торможения, аварийной остановки.

В игрушке установлены безопасные свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы, которые обеспечивают 7-12 км пробега в зависимости от температурных условий. В отличие от китайских аналогов имеются надувные резиновые шины и несущая рама.

Цена без стоимости доставки 33600
Источник: https://vk.com/wall-194219003_2464?...003_457240238%2Fwall-194219003_2464

Тольятти, игрушки
  • Е.Юрий Е.Юрий
    26.10.2221:20:18

    Давненько такого не делали))) Помниться «Москвич» велосипедного типа — я о таком мечтал, но вместо машинки стал обладателем велосипеда «Школьник»))) Цена конечно у машинки из статьи совсем не массовая — надо бы подумать и о дешёвом варианте с пластиковыми колесами и другими удешивлениями — для разных кошельков, а то за эти деньги можно купить потрепанную, но вполне на ходу девятку или шестерку    А так очень радостная новость!

    Отредактировано: Е.Юрий~21:22 26.10.22
    #1255104
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