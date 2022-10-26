В Тольятти стартовало серийное производство детского игрового электромобиля «Нивушка»
«Нивушка» для самых маленьких
В Тольятти стартовало серийное производство детского игрового электромобиля «Нивушка». Его лицевые детали и атрибутика выполнены в классическом дизайне знаменитой «бабушки» — внедорожника ВАЗ-2121 «Нива».
Экстерьер разработан известным автомобильным дизайнером Евгением Лобановым. Электромобильчик предназначен для игр на улице и в помещении, самостоятельного управления детьми от 4 до 8 лет (в зависимости от комплекции ребенка, грузоподъемность 35 кг). Модель имеет мотор мощностью 250 Ватт, развивает скорость до 6 км/час, движется и вперед и назад, имеет функционирующие фары, систему автоматического торможения, аварийной остановки.
В игрушке установлены безопасные свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы, которые обеспечивают 7-12 км пробега в зависимости от температурных условий. В отличие от китайских аналогов имеются надувные резиновые шины и несущая рама.
Цена без стоимости доставки 33600
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26.10.2221:20:18