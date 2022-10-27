Над Волгоградом. Главный город СССР

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Поселение на территории современного Волгограда основано предположительно в 1555 году. Впервые упоминается в исторических материалах как Царицын в 1589 году.

Своё название город получил от речки Царицы, впадающей в Волгу. В основе названия лежат, вероятно, татарские слова «сари-су» (жёлтая река) или «сари-чин» (жёлтый остров), т. к. русское поселение с деревянной крепостью первоначально возникло на о. Царицын и служило для обороны волжского пути на стыке Волги и Дона от степных кочевников и разбойничьих шаек, бродивших по Волге. В начале XVII в. Царицын сгорел; вновь построен в 1615 г. на правом берегу Волги воеводой М. Соловцовым. Под защиту крепости становились торговые и посольские суда Персии, Бухары, Индии и других стран. В 1606 г. при Лжедмитрии I городом завладели волжские казаки, провозгласившие здесь одного из своих товарищей царевичем Петром, сыном царя Фёдора Иоанновича. Отсюда казаки намеревались идти на Москву, но смерть Лжедмитрия изменила их решение.

В 1667-1672 гг. царицынский гарнизон принял сторону Степана Разина. В 1691-м в Царицыне учреждена таможня, здесь шла оживлённая торговля солью и рыбой. В 1707 г. донские казаки под предводительством Василия Булавина и Игнатия Некрасова взяли город, но скоро были изгнаны прибывшими из Астрахани войсками правительства. В 1722-м и 1723 г. город посетил Пётр I и подарил его своей супруге Екатерине I. В 1727 году Царицын был снова истреблён пожаром. В 1731-м Царицын был отстроен заново и укреплён. Город стал центром военной линии от Волги к Дону. В 1774 году город два раза был осаждён Е. И. Пугачёвым, но без успеха.

В 1708 г. Царицын приписан к Казанской губернии, с 1719-го — к Астраханской, с 1773-го — к Саратовскому наместничеству. С 1780 г. — уездный город Саратовского наместничества (затем губернии). В начале XIX в. в городе начала возникать мелкая промышленность (3 кирпичных, 2 свечных, горчичный и пивной заводы). Через Царицын пролегли 5 почтовых дорог: московская, астраханская, саратовская, черкасская и царёвская. В 1862 г. вступила в строй Волго-Донская железная дорога (Царицын — Калач-на-Дону), в 1879 г. — на Грязи и далее на Москву, в 1897 г. — на Северный Кавказ (через Тихорецк), в 1900-м — на Донбасс. В Царицыне находились агентства многих пароходных компаний. В 1880 г. вступил в строй нефтеперерабатывающий комплекс фирмы «Нобель», были построены крупнейшие в России нефтехранилища. Развиваются судостроение (керосиноналивные баржи большой ёмкости), деревообрабатывающая промышленность. В начале XX в. в городе действовали уже свыше 230 фабрик и заводов (15 лесопильных, 2 мукомольных, 4 чугунолитейных и механических, 5 горчичных и солемольных и др.), банки, банкирские конторы. Город был телефонизирован.

В 1913 г. в Царицыне появился трамвай, в центральной части были установлены первые электрические фонари. Также были открыты 10 православных церквей и 1 лютеранская, православный женский монастырь, мужская и женская гимназии, ремесленное и городское училища, 2 общественные библиотеки, 5 типографий, 2 больницы, 2 амбулатории, земская лечебница для животных, общество врачей, бактериологическая лаборатория, метеорологическая станция, ежегодно проводились 3 летние ярмарки. Торговля носила транзитный характер: с Волги шли грузы по железным дорогам в Центральную Россию, на Дон и Предкавказье.

Во время Гражданской войны (1918-1920 гг.) в Царицыне происходили ожесточённые бои.

С 1920 г. Царицын — центр Царицынской губернии. В 1925 г. город был переименован в Сталинград. В 1928 г. — центр округа в составе Нижневолжской области, в 1932-м — центр Нижневолжского края. В 1934 г., после разделения Нижневолжского края на Саратовский и Сталинградский, Сталинград стал центром последнего. С 1936 г. Сталинградский край преобразован в Сталинградскую область. В годы первых пятилеток были реконструированы старые и построено свыше 50 новых заводов, в т. ч. первый в стране тракторный (1930 г.), СталГРЭС, судоверфь. В 1940 году в Сталинграде насчитывалось 126 предприятий.

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на подступах к городу и в самом городе с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. происходила одна из важнейших битв второй мировой войны (1939-1945 гг.) — Сталинградская, ставшая её переломным этапом. Первоначально наступление на Сталинградском направлении вела 6-я немецкая армия, а с 31 июля 1942 г. и 4-я танковая армия. В оборонительной операции советские войска обескровили главную группировку противника под Сталинградом и создали условия для перехода в контрнаступление. Сосредоточив дополнительные силы, советское командование осуществило наступательную операцию, в результате которой были окружены и разгромлены немецко-фашистские 6-я и 4-я танковая армии, румынские 3-я и 4-я армии, итальянская 8-я армия.

Сталинградская битва продолжалась 200 дней. Фашистский блок потерял в ней убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около 1,5 миллиона человек (!) — четверть всех своих сил, действовавших на советско-германском фронте.

За выдающиеся заслуги перед Родиной 1 мая 1945 года Сталинград был удостоен почётного звания города-героя, а 8 мая 1965 года награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Наш славный город был полностью разрушен в годы второй мировой войны. Но сразу же после войны он восстал из пепла, как легендарная птица Феникс. В 1961 году из Сталинграда город-герой был переименован в Волгоград.

Современный Волгоград — один из красивейших городов России. По генеральному плану 1945 года он сохранил исторически сложившуюся линейную систему планировки, причём прибрежная часть была освобождена от промышленных сооружений, складов и т. п. , отрезавших жилые районы от реки. На северо-востоке город замыкает Волжская ГЭС (в г. Волжском), на юго-западе — Волго-Донской судоходный канал, сделавший Волгоград портом пяти морей.

Наш замечательный город протянулся на 90 км вдоль берега Волги и занимает площадь в 56,5 тысячи гектаров. Эта территория разделена на 8 административных районов: Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский, Кировский и Красноармейский и несколько рабочих посёлков. Согласно Всероссийской переписи 2002 года, население города составляет 1012, 8 тыс. человек. Из них 463,3 тысячи мужчин и 549,5 тысячи женщин.

В Волгограде сосредоточен значительный промышленный и культурный потенциал, двадцать высших учебных заведений, планетарий с уникальным оборудованием, десятки библиотек.

Волгоград, благодаря своему выгодному транспортно-географическому положению и высокому промышленному потенциалу, выполняет важные стратегические функции в социально-экономическом развитии Юга России. Наличие в Волгограде мощной научной базы и высших учебных заведений различной специализации создаёт условия для масштабной реструктуризации промышленного производства и преобразований городского хозяйственного комплекса на передовой инновационной основе.