Над Волгоградом. Главный город СССР
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Поселение на территории современного Волгограда основано предположительно в 1555 году. Впервые упоминается в исторических материалах как Царицын в 1589 году.
Своё название город получил от речки Царицы, впадающей в Волгу. В основе названия лежат, вероятно, татарские слова «сари-су» (жёлтая река) или «сари-чин» (жёлтый остров), т. к. русское поселение с деревянной крепостью первоначально возникло на о. Царицын и служило для обороны волжского пути на стыке Волги и Дона от степных кочевников и разбойничьих шаек, бродивших по Волге. В начале XVII в. Царицын сгорел; вновь построен в 1615 г. на правом берегу Волги воеводой М. Соловцовым. Под защиту крепости становились торговые и посольские суда Персии, Бухары, Индии и других стран. В 1606 г. при Лжедмитрии I городом завладели волжские казаки, провозгласившие здесь одного из своих товарищей царевичем Петром, сыном царя Фёдора Иоанновича. Отсюда казаки намеревались идти на Москву, но смерть Лжедмитрия изменила их решение.
В 1667-1672 гг. царицынский гарнизон принял сторону Степана Разина. В 1691-м в Царицыне учреждена таможня, здесь шла оживлённая торговля солью и рыбой. В 1707 г. донские казаки под предводительством Василия Булавина и Игнатия Некрасова взяли город, но скоро были изгнаны прибывшими из Астрахани войсками правительства. В 1722-м и 1723 г. город посетил Пётр I и подарил его своей супруге Екатерине I. В 1727 году Царицын был снова истреблён пожаром. В 1731-м Царицын был отстроен заново и укреплён. Город стал центром военной линии от Волги к Дону. В 1774 году город два раза был осаждён Е. И. Пугачёвым, но без успеха.
В 1708 г. Царицын приписан к Казанской губернии, с 1719-го — к Астраханской, с 1773-го — к Саратовскому наместничеству. С 1780 г. — уездный город Саратовского наместничества (затем губернии). В начале XIX в. в городе начала возникать мелкая промышленность (3 кирпичных, 2 свечных, горчичный и пивной заводы). Через Царицын пролегли 5 почтовых дорог: московская, астраханская, саратовская, черкасская и царёвская. В 1862 г. вступила в строй Волго-Донская железная дорога (Царицын — Калач-на-Дону), в 1879 г. — на Грязи и далее на Москву, в 1897 г. — на Северный Кавказ (через Тихорецк), в 1900-м — на Донбасс. В Царицыне находились агентства многих пароходных компаний. В 1880 г. вступил в строй нефтеперерабатывающий комплекс фирмы «Нобель», были построены крупнейшие в России нефтехранилища. Развиваются судостроение (керосиноналивные баржи большой ёмкости), деревообрабатывающая промышленность. В начале XX в. в городе действовали уже свыше 230 фабрик и заводов (15 лесопильных, 2 мукомольных, 4 чугунолитейных и механических, 5 горчичных и солемольных и др.), банки, банкирские конторы. Город был телефонизирован.
В 1913 г. в Царицыне появился трамвай, в центральной части были установлены первые электрические фонари. Также были открыты 10 православных церквей и 1 лютеранская, православный женский монастырь, мужская и женская гимназии, ремесленное и городское училища, 2 общественные библиотеки, 5 типографий, 2 больницы, 2 амбулатории, земская лечебница для животных, общество врачей, бактериологическая лаборатория, метеорологическая станция, ежегодно проводились 3 летние ярмарки. Торговля носила транзитный характер: с Волги шли грузы по железным дорогам в Центральную Россию, на Дон и Предкавказье.
Во время Гражданской войны (1918-1920 гг.) в Царицыне происходили ожесточённые бои.
С 1920 г. Царицын — центр Царицынской губернии. В 1925 г. город был переименован в Сталинград. В 1928 г. — центр округа в составе Нижневолжской области, в 1932-м — центр Нижневолжского края. В 1934 г., после разделения Нижневолжского края на Саратовский и Сталинградский, Сталинград стал центром последнего. С 1936 г. Сталинградский край преобразован в Сталинградскую область. В годы первых пятилеток были реконструированы старые и построено свыше 50 новых заводов,
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на подступах к городу и в самом городе с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. происходила одна из важнейших битв второй мировой войны (1939-1945 гг.) — Сталинградская, ставшая её переломным этапом. Первоначально наступление на Сталинградском направлении вела 6-я немецкая армия, а с 31 июля 1942 г. и 4-я танковая армия. В оборонительной операции советские войска обескровили главную группировку противника под Сталинградом и создали условия для перехода в контрнаступление. Сосредоточив дополнительные силы, советское командование осуществило наступательную операцию, в результате которой были окружены и разгромлены немецко-фашистские 6-я и 4-я танковая армии, румынские 3-я и 4-я армии, итальянская 8-я армия.
Сталинградская битва продолжалась 200 дней. Фашистский блок потерял в ней убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести около 1,5 миллиона человек (!) — четверть всех своих сил, действовавших на советско-германском фронте.
За выдающиеся заслуги перед Родиной 1 мая 1945 года Сталинград был удостоен почётного звания города-героя, а 8 мая 1965 года награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Наш славный город был полностью разрушен в годы второй мировой войны. Но сразу же после войны он восстал из пепла, как легендарная птица Феникс. В 1961 году из Сталинграда город-герой был переименован в Волгоград.
Современный Волгоград — один из красивейших городов России. По генеральному плану 1945 года он сохранил исторически сложившуюся линейную систему планировки, причём прибрежная часть была освобождена от промышленных сооружений, складов
Наш замечательный город протянулся на 90 км вдоль берега Волги и занимает площадь в 56,5 тысячи гектаров. Эта территория разделена на 8 административных районов: Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Советский, Кировский и Красноармейский и несколько рабочих посёлков. Согласно Всероссийской переписи 2002 года, население города составляет 1012, 8 тыс. человек. Из них 463,3 тысячи мужчин и 549,5 тысячи женщин.
В Волгограде сосредоточен значительный промышленный и культурный потенциал, двадцать высших учебных заведений, планетарий с уникальным оборудованием, десятки библиотек.
Волгоград, благодаря своему выгодному транспортно-географическому положению и высокому промышленному потенциалу, выполняет важные стратегические функции в социально-экономическом развитии Юга России. Наличие в Волгограде мощной научной базы и высших учебных заведений различной специализации создаёт условия для масштабной реструктуризации промышленного производства и преобразований городского хозяйственного комплекса на передовой инновационной основе.
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