В Сараевском районе Рязанской области открыли свинокомплекс на 32,4 тыс. голов
26 октября в Рязанской области открылся свинокомплекс на 32,4 тысячи голов. Новое предприятие в Сараевском районе поможет увеличить объёмы производства мяса в регионе на 10%.
Объём инвестиций компании «Вердазернопродукт» составил 1,3 млрд рублей. Предприятие позволило создать 36 новых рабочих мест.
Комплекс мощностью 9 тысяч тонн продукции рассчитан на 32 400 голов единовременного содержания. Выход на проектную мощность запланирован в первую половине 2023 года.
В дальнейшем на базе свинокомплекса планируют развивать переработку выпускаемой продукции.
По данным минсельхоза, в 2021 года в Рязанской области произвели 85,2 тысячи тонн мяса, что является рекордом за последние 25 лет.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
27.10.2219:19:44
27.10.2219:29:27