В Сараевском районе Рязанской области открыли свинокомплекс на 32,4 тыс. голов

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26 октября в Рязанской области открылся свинокомплекс на 32,4 тысячи голов. Новое предприятие в Сараевском районе поможет увеличить объёмы производства мяса в регионе на 10%.

Объём инвестиций компании «Вердазернопродукт» составил 1,3 млрд рублей. Предприятие позволило создать 36 новых рабочих мест.

Комплекс мощностью 9 тысяч тонн продукции рассчитан на 32 400 голов единовременного содержания. Выход на проектную мощность запланирован в первую половине 2023 года.

В дальнейшем на базе свинокомплекса планируют развивать переработку выпускаемой продукции.

По данным минсельхоза, в 2021 года в Рязанской области произвели 85,2 тысячи тонн мяса, что является рекордом за последние 25 лет.