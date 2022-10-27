ОАО «РИАТ» представил опытный образец кран-манипуляторной установки

Компания «РИАТ» начала выпускать под своим брендом кран-манипуляторные установки и представила их опытный образец на выставке.

Кран-манипулятор РК1519Т © autoline.md

Один из популярных российских изготовителей прицепной и полуприцепной техники ОАО «РИАТ» запустил в производство кран-манипуляторные установки. Пример модели РК1519Т презентовали посетителям выставки. Она проходила в Набережных Челнах и была приурочена ко Дню машиностроителя. Спецтехника с КМУ РИАТ-КРАН способна выполнять различные задачи по разгрузке и выгрузке, строительству и монтажу. При этом грузоподъемность достигает 7000 кг.

По словам генерального директора ОАО «РИАТ» Владимира Васильевича Пономарева, компания начала осваивать выпуск крановых манипуляторов вдобавок к уже запущенному процессу производства спецтранспорта и его отдельных компонентов. Опытный образец, презентованный на данном мероприятии, — это очередной шаг в развитии новой отрасли.

Среди прочих особенностей, которые характерны для указанной модели, можно назвать высоту подъема груза, которая достигает 20 м, при этом максимальный угол составляет 75 градусов. Ниже горизонтальной линии оборудование способно опускать груз под углом до 15 градусов. Что касается предельного показателя вылета стрелы, то он равен 18,7 м. В комплекте есть классический крюк. Дополнительно предусмотрена опция бурильного оснащения.