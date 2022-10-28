Спущен на воду очередной краболов Сергей Приходько
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В Рыбинске Ярославской области состоялась торжественная церемония спуска на воду нового краболовного судна проекта CCa5712LS. Ему присвоено имя выдающегося российского дипломата и политического деятеля Сергея Приходько.
Судно построено на рыбинском судостроительном предприятии «Верфь братьев Нобель», входящем в концерн «Калашников» по заказу Тихоокеанской инвестиционной группы «ТИГР».
ООО «Верфь братьев Нобель» — крупнейшее предприятие по судостроению и судоремонту на Верхней Волге. Предприятию в 2022 году исполнилось 115 лет, завод занимается строительством судов различных типов, нефтеналивных судов с повышенным классом экологической безопасности и автоматизации.
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