«Швабе» расширил производство спецавтотранспорта в Нижнем Новгороде

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Дочернее предприятие Холдинга «Швабе» запустило новую производственную линию сборки малотоннажных автомобилей медицинского и специального назначения на базе LADA Granta, Niva и MA3.

На новых площадях «Швабе-СпецАвто» будет собирать LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva Kub, LADA Niva Prima и MA3. Дополнительно на заводе для данных авто запускают технологию скрытого бронирования, по которой в том числе наладят выпуск автомобилей скорой медицинской помощи.

В рамках презентации производитель продемонстрировал гостям готовые образцы, уже побывавшие в эксплуатации. Также представили авто, на которых могут использоваться технологии 3-4 степени бронирования: Niva Kub Класса А, МАЗ АСМП Класса В, Granta Prima Класса В, Niva Prima Класса В.

«Данные автомобили востребованы преимущественно в здравоохранении. Их производство наращивается в том числе в целях обновления существующего парка автомобилей скорой медицинской помощи и машин других профилей. Новая площадка позволит значительно расширить уже выпускаемую линейку спецтранспорта, что откроет новые возможности в работе медиков и социальных служб», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

Производство «Швабе-СпецАвто» создано в 2021 году. На рынках РФ и СНГ компания представляет автомобили для бригад скорой медицинской помощи и перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, а также санитарный и школьный транспорт. Машины собираются в России из российских комплектующих и отличаются улучшенными характеристиками комфорта и безопасности. В составе Холдинга в их поставках активно участвует компания «Швабе-Москва».