ЦКБМ отгрузило оборудование для энергоблока № 3 АЭС «Куданкулам»

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20 октября ЦКБМ (входит в машиностроительный дивизион Росатома — ) отгрузило первый комплект оборудования для главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия).

Комплект включает в себя выемную часть, вспомогательные системы и электродвигатель.До конца года ЦКБМ планирует отгрузить в порт Санкт-Петербурга еще семь комплектов оборудования для ГЦНА третьего и четвертого энергоблоков. В 2022 году для энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам» также должны быть отгружены два резервных питательных насоса, которые в настоящее время проходят заключительные испытания в ЦКБМ.