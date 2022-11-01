В Волгоградской области завершено строительство нового детского сада с бассейном
В городе Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области завершено строительство нового детского сада на 240 мест.
Общая площадь трёхэтажного здания — около 6 тыс. кв. м. В нём разместили 12 групп (четыре из которых — для малышей ясельного возраста), спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский блок, столовую и прачечную. Дошкольное учреждение уже укомплектовано мебелью и оборудованием, на прилегающей территории обустроены игровые площадки и зоны отдыха с малыми архитектурными формами, крытыми беседками и скамейками. В настоящее время садик проходит процедуру лицензирования, формируется штат сотрудников.
Источник: https://www.volgograd.ru/news/432286/
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