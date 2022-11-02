Презентованы машины ГАЗ, предназначенные для пожарных и спасательных служб

ГК «Современные транспортные технологии» на конференции «Леспожтех» в Москве представила спецтехнику ГАЗ для спасательных и пожарных служб.

Пожарные и спасательные машины ГАЗ © machineryline.kz

Научно-практическая конференция «Леспожтех» состоялась в столице РФ 18-20 октября. Ее главной целью стало обсуждение теми тушения пожаров и методов противодействия возникновению стихийных пожаров. Со своей стороны, группа компаний «Современные транспортные технологии», которая является официальным представителем продукции от производителя ГАЗ, презентовала продуктивные и высокотехнологичные транспортные средства для спасательно-пожарных мероприятий, положительно зарекомендовавшие себя в чрезвычайных ситуациях: оперативная машина «Садко NEXT», автобус-вездеход с полным приводом «Вектор NEXT» и пожарная автоцистерна «Садко NEXT». На выставке была показана спецтехника ГАЗ от ГК «СТТ», приспособленная для противодействия природным пожарам. Среди ее главных преимуществ отличная проходимость, интуитивное понятное управление, легкое техническое обслуживание, а также возможность дооснащения по необходимости.

В частности, оперативная машина «Садко NEXT» способна выполнять большой ряд задач МЧС, включая транспортировку персонала и оборудования в зону экстренных ситуаций природного и техногенного происхождения, отслеживание безопасности окружающей среды и осуществление аварийно-спасательных мероприятий. Данная спецтехника обладает полным приводом и вместительным кузовом, который изготовлен из композитного сырья. Она способна эффективно функционировать в даже в суровых условиях, диапазон рабочих температур составляет от -50 до +120ºС. К тому же он имеет отменную проходимость и управляемость. Вдобавок здесь есть автономные установки жизнеобеспечения.

Автобус-вездеход «Вектор NEXT» выполнен с классическим кузовом на базе шасси внедорожного грузовика «Садко NEXT» с полным приводом. За счет большого дорожного просвета, который составляет 40 см, и мощного внедорожного оборудования этот транспорт способен отлично ездить даже по не асфальтированным дорогам. При этом он рассчитан на транспортировку больших групп людей, здесь есть комфортный салон и необходимое оснащение для пожарных и спасательных работ.

Что касается пожарной автоцистерны «Садко NEXT», то ее применяют, чтобы доставить в зону происшествия персонал, приспособления и огнетушащие вещества, а также подавать воду или специальную пену. Автоцистерна присоединена к надрамнику и имеет в основе сварной каркас, он сделан из металлических труб. Жесткость крыши усилена благодаря специальному покрытию, она может выдерживать внушительную массу и воздействие извне. Сзади есть две стационарные лестницы. Оборудование машины полностью соответствует своему предназначению.

В целом в ассортименте спецтехники ГАЗ есть машины медицинской помощи, аварийно-спасательные, штабные, пожарные цистерны, разнообразные лаборатории и прочий транспорт, который используют в случае аварийных ситуаций и борьбы с их последствиями. Соответствующие модели оборудуют специальными цифровыми системами для улучшения качества выполнения служебных обязанностей и безопасности специалистов. Таким образом можно наблюдать за исправностью транспорта, диагностировать авто, оценивать общее состояние водителей и прочее.

По словам начальника управления развития продаж группы компаний «Современные транспортные технологии», Натальи Плетниковой, указанное мероприятие позволило показать представителям спасательных и пожарных учреждений машины от ГАЗ соответствующей специфики и узнать, в каких опциях есть дополнительная потребность.