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Авиация

В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А

 © Фото из открытых источников

В Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78666 (0211).Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Это шестой тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП».

Фото: https://russian...es.net/id310197


Ил-76МД-90А, «Авиастар-СП", ОАК
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