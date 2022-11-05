В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А

© Фото из открытых источников

В Ульяновске совершил первый полёт Ил-76МД-90А с бортовым номером RF-78666 (0211).Воздушное судно построено в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Это шестой тяжелый транспортный самолет, собранный на новой поточной линии сборки на ульяновском АО «Авиастар-СП».

Фото: https://russian...es.net/id310197