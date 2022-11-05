В Военно-медицинской академии провели операцию с дополненной реальностью
В Военно-медицинской академии при сотрудничестве специалистов Политехнического университета им. Петра Великого провели оперцию по удалению инородных тел мягких тканей с применением технологии дополненной реальности. Апробированы новые способы сопоставления виртуальной модели с операционным полем, а также некоторые новые инструменты определения точности сопоставления.
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