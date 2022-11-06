Производство микроэлектроники на мировом уровне в России? Я побывал на таком

Те кто следит за моими публикациями, знают, что я недавно вернулся из Особой экономической зоны «Технополис Москва». Она состоит из нескольких площадок, и одна из них, площадка в Печатниках, расположена в гигантских цехах бывшего завода АЗЛК. Там десятки интересных, высокотехнологичных производств, в том числе и производства микроэлектроники.

В «Технополис Москва» я побывал на необычном производстве микроэлектроники компании «Маппер». Почему необычном? Смотрите видео и всё узнаете.

©Видео с youtube.com

У ОЭЗ «Технополис Москва» есть свой канал в Дзен (https://dzen.ru/technopolismoscow ), так что подписывайтесь, чтобы следить за этой грандиозной промышленной стройкой. Или в Телеграм (https://t.me/technopolismoscow ), если так удобнее.

И про лайк для видео не забудьте.