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Видеоблог

Производство микроэлектроники на мировом уровне в России? Я побывал на таком

Те кто следит за моими публикациями, знают, что я недавно вернулся из Особой экономической зоны «Технополис Москва». Она состоит из нескольких площадок, и одна из них, площадка в Печатниках, расположена в гигантских цехах бывшего завода АЗЛК. Там десятки интересных, высокотехнологичных производств, в том числе и производства микроэлектроники.

В «Технополис Москва» я побывал на необычном производстве микроэлектроники компании «Маппер». Почему необычном? Смотрите видео и всё узнаете.

©Видео с youtube.com

У ОЭЗ «Технополис Москва» есть свой канал в Дзен (https://dzen.ru/technopolismoscow ), так что подписывайтесь, чтобы следить за этой грандиозной промышленной стройкой. Или в Телеграм (https://t.me/technopolismoscow ), если так удобнее.

И про лайк для видео не забудьте.

  • rvk
  • 3
Технополис Москва, маппер, микроэлектроника
  • Аlex М Аlex М
    06.11.2217:47:02

    Я годами болел за эту фирму, но почему же не получилось сделать электронную многолучевую динамическую маску? Технически не вышло что-то? Но что именно???

    #1255435
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    06.11.2219:02:37

    Компетенции безусловно нарабатываются. С нетерпением ожидаю перехода с кустарного на массовое производство. Понимаю, нужны годы самоотверженного и напряжённого труда. Но почти все от Джобса до Маска начинали с первого шага.

    #1255438
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