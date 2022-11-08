В Новом Уренгое построен новый ледовый корт «Айсберг»

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В микрорайоне Коротчаево завершено строительство ледового корта «Айсберг». Площадь здания составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Кроме самого корта здесь расположены теплые раздевалки, душевые, имеется медицинский кабинет. Оборудованы помещения для персонала, закуплена ледозаливочная машина, установлены комфортные трибуны, современное звуковое и световое оборудование. Строительство проводилось совместно с компанией «Транснефть-Сибирь» в рамках развития социальной инфраструктуры нефтепровода «Заполярье — Пурпе — Самотлор».

Одновременно на корте смогут заниматься 80 человек. Здесь будут открыты секции по хоккею, фигурному катанию, так же будет организовано массовое катание. Сейчас идет подбор тренерского состава, проводится работа по набору в секции.