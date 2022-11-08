Модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода отечественным оборудованием

На Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) поставили отечественное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти.

Эффективность переработки достигнет почти 100% - завод сможет без остатка перерабатывать весь объем нефти на востребованные рынком продукты, при этом будет снижено вредное воздействие на атмосферу.

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13 единиц отечественного оборудования общим весом 5 тысяч тонн доставляли по рекам Волге, Оке и Москве.

В октябре из Волгограда привезли реакционные аппараты для выработки дополнительного объема бензина и газомоторного топлива из нефтяных остатков, а также нефтяного кокса — сырья для электротехнической промышленности и цветной металлургии. Камеры общим весом 640 тонн сделаны из жаропрочной стали с антикоррозионным сплавом. Аппараты могут выдержать перепады температур до 500 градусов.

В июне из Санкт-Петербурга привезли колонну весом более 1,2 тысячи тонн из высокопрочной стали. Эта доставка вошла в Книгу рекордов России как факт перевозки самого тяжелого груза по Москве-реке.

Рядом с заводом круглосуточно работают четыре автоматические станции контроля воздуха: «Люблино», «Марьино», «Жулебино» и «Братеево». Дополнительно в районах Капотня и Люблино работают два поста контроля загрязнения атмосферы. После начала реконструкции МНПЗ средние концентрации сероводорода и частота превышений нормативов снизились.

Строительство комплекса глубокой переработки нефти — ключевой проект последнего этапа модернизации МНПЗ. Работы планируют завершить до 2025 года.