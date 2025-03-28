Российский завод выпустил полуприцепы для перевозки молока на 27 000 л и 24 000 л

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Завод «Вологодские машины» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил полуприцепы-цистерна объемом 27 000 л и 24 000 л.

Одна емкость (большего объема) установлена на шасси подкатной тележки, а вторая — на шасси рамной конструкции SF-345.

Модели подходят для перевозки молока на предприятиях с высоким уровнем переработки продукта.

Разбивка цистерны на секции позволяет осуществлять сбор молока с разных ферм, не перемешивая его. Использована нержавеющая сталь не только при производстве внутренней колбы, но и наружной обшивы и других элементов цистерны.

Слив жидкости производится из каждой секции отдельно через трубопроводы.

Фото: «Вологодские машины»

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